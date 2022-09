Grand Theft Auto VI: leak di GTA 6, Rockstar commenta

Il leak su GTA 6 che non ti aspetti: ore di materiale svelano molto di Grand Theft Auto VI, e l’ira di Rockstar non si è fatta attendere

Non meno di novanta video sono l’oggetto di un colossale leak con cui il pubblico ha conosciuto nuovi dettagli su GTA 6, o per meglio dire Grand Theft Auto VI, e Rockstar ha confermato molto a malincuore le indiscrezioni. Jason Schreier su Twitter ha commentato l’accaduto dissipando ogni dubbio sulla veridicità dei dettagli emersi, compresi Vice City come scenario e i due personaggi giocabili, tra cui uno femminile. C’è di tutto: gameplay dell’open world, combattimenti, armi, veicoli, interazioni con NPC e interni. Tra le prove schiaccianti abbiamo anche i brand fittizi visti fino ad oggi nella serie, come LifeInvader e le sigarette Redwood.

Leak a portata di click: come GTA 6 sfuggì al turno di guardia di Rockstar

A quanto pare, il materiale di Grand Theft Auto VI è stato scaricato da Rockstar’s Slack, ma non è solo la prova video dell’hardware di PS4 e PC alle prese con GTA 6 a preoccupare il publisher. A venire trapelato è stato infatti anche il codice sorgente stesso. Il lancio del gioco sarebbe previsto in teoria per il 2024, ma non è da escludere un ulteriore posticipo in seguito alla fuga di informazioni. I commenti dal publisher non hanno tardato ad arrivare. Nella dichiarazione, il team di sviluppo si è definito “molto deluso” dal “modo” in cui i fan hanno saputo delle novità, senza prevedere “ritardi”.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

L’editore Take-Two Interactive ha fatto eco alla dichiarazione, parlando a sua volta di “un accesso non autorizzato da terze parti” e reiterando il proprio intento ad isolare (cioè insabbiare) l’accaduto. I video caricati su YouTube sono stati rimossi, il che (con buona pace di Rockstar) non fa altro che confermare l’autenticità del materiale. Lo sviluppo del gioco è iniziato nel 2014, e ci vorranno altri “due anni come minimo” prima che il progetto sia completo. La vicepresidente di Xbox, Sarah Bond, è stata la più vocale nella propria vicinanza al team di sviluppo tra i rappresentanti dell’industria videoludica: “Dev’essere devastante vedere un progetto simile svelato e criticato così tanto prima che sia pronto […] ma non vedo l’ora di scoprirlo a tempo debito.”

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della fuga di notizie?