Final Fantasy VII Remake ed Alan Wake Remastered in arrivo (forse) su Epic Games Store

Potremmo vedere presto su PC dei port di Final Fantasy VII Remake ed Alan Wake Remastered tramite Epic Games Store, stando ad un leak

Non ci aspettavamo certo che la notizia di un possibile port su PC di questi due titoli piombasse come un fulmine a ciel sereno, ma il leak di Epic Games Store ci ha piacevolmente sorpresi. Siamo di fronte ad un altro caso di tracce coperte male, in vista di un reveal che a questo punto definiremmo imminente. A quanto pare, un’analisi del codice di backend del marketplace su PC sembra aver svelato l’arrivo dei due titoli, che a questo punto attende solo una conferma.

Da Epic Games Store a vero negozio videoludico epico: Final Fantasy VII Remake ed Alan Wake Remastered in arrivo?

A comunicarci questa coperta ha provveduto la sempre prolifica fonte di indiscrezioni Wario64, che ha riportato in un tweet le schermate che confermano l’arrivo di Final Fantasy VII Remake e di Alan Wake Remastered. Disgraziatamente (o no), i link contenuti nel post non riportano (più) i titoli dei due giochi. Probabilmente abbiamo ancora a che vedere con le gioie dell’effetto Streisand, ma per andare sul sicuro preferiremmo consigliarvi la sempre utile cautela.

Final Fantasy VII Remake listing found on Epic Games Store backend https://t.co/u9G8OE7YNk as well as Alan Wake Remastered https://t.co/MZwo0hbR6u pic.twitter.com/XqU0jhr48I — Wario64 (@Wario64) June 18, 2021

Siamo nel pieno del primo venerdì dopo una E3 2021 dimostratasi quanto mai carica di annunci. Le teorie che abbiamo avuto di fronte oggi sono state veramente tante, dai (probabili) castelli in aria sul presunto legame tra Hideo Kojima ed Abandoned alla dichiarazione ufficiosa di George R.R. Martin circa la canonicità di Elden Ring in qualità di seguito di Dark Souls. Ad ogni modo, ormai l’esclusività temporale di Final Fantasy VII Remake su PS4 ha fatto il suo tempo, quindi non ci sentiamo ancora in potere di smentire il leak a priori. Non arrovellatevici troppo: noi intanto attendiamo conferme.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa svista di Epic Games? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.