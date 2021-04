Diablo 2: Resurrected, Blizzard non vuole solo “aggiustare” il gioco originale

U n’intervista a Blizzard svela che Diablo 2: Resurrected non vuol fare revisionismo con il gioco originale, ma trovare il giusto equilibrio

La stampa straniera ha intervistato Blizzard per i motivi che si celano dietro le scelte di design di Diablo 2: Resurrected, e il designer Rob Gallerani è stato felice di rispondere insieme all’artista Chris Amaral. I ragazzi sono entusiasti del supporto di Vicarious Visions, vista la versatilità con cui il team di sviluppo ha saputo passare da un franchise (e da un genere) all’altro nel corso degli anni, ma la sua scelta non è frutto del caso: l’importante, secondo Amaral, è innovare solo al 30%, mentre la fedeltà al prodotto originale deve mantenere la massima priorità. Visto il feedback dei tester, sembra che Blizzard sia sulla buona strada.

Blizzard parla di Diablo 2: Resurrected

Non a caso, Blizzard ha limitato l’accesso ad alcune classi, che gli alpha tester di Diablo 2: Resurrected hanno scovato facilmente. Un conto però è un test offline con salvataggi manomissibili, un altro la sorveglianza che al day one non mancherà certo di torchiare i giocatori inclini all’imbroglio. La partecipazione di decine di migliaia di giocatori si è dimostrata molto proficua in tal senso, preparando Blizzard anche alle eventualità peggiori. La fedeltà all’essenza del gioco originale aiuterà il team di sviluppo ad evitare che si ripeta quanto avvenuto con Warcraft III: Reforged.

Ad esempio, l’HD non sarà una forzatura e solo ciò che aveva senso nel gioco originale, con la definizione standard, tornerà a fare capolino anche qui. Si tratta fondamentalmente di un lifting che tiene in considerazione le ripercussioni sul gameplay, e che quindi non mira a snaturare l’essenza dell’originale. Le mod saranno supportate, ma ispireranno l’edizione vanilla solo in parte. Il team di sviluppo allude in tal senso all’implementazione del controller, che non faciliterà la gestione dell’inventario. Anche la mappa riprende tutti gli sprite del gioco originale. Il remake, in attesa del quarto capitolo, è tuttora previsto per quest’anno, senza altri dettagli in merito.

