Diablo 2: Resurrected – Trailer dedicato all’Assassino

A pochi giorni dal lancio di Diablo 2: Resurrected, Blizzard Entertainment ha pubblicato un trailer dedicato alla classe dell’Assassino

Dato che siamo oramai giunti al termine della serie di video che Blizzard Entertainment ha dedicato a ciascuna delle classi che saranno presenti in Diablo 2: Resurrected, è giunto il momento di dare uno sguardo più ravvicinato alla figura dell’Assassino. Aggiunta tramite l’espansione Lord of Destruction, la classe è esperta nell’utilizzo dei poteri Ombra, nelle Arti Marziali e nelle Trappole, oltre a poter utilizzare due armi contemporaneamente. E proprio a questo letale personaggio è stato dedicato l’ultimo trailer che ci separa dal lancio del titolo, annunciato solo pochi mesi fa.

Diablo 2: Resurrected ci mostra l’Assassino grazie ad un trailer

Tra le abilità messe in mostra nel video troviamo Blade Fury, tramite la quale potremo scagliare numerose lame contro i nemici. Per quanto riguarda Phoenix Strike, invece, la skill sarà in grado di causare un danno elementale, mentre Cobra Strike ci consentirà di assorbire sia il mana che i punti vita dell’avversario, quando avremo raggiunto le tre cariche. Cloak of Shadow, invece, andrà ad influire sulla difesa del personaggio e dei nemici, mentre numerose mine e Sentinelle verranno piazzate sulla area di gioco, con queste ultime che saranno in grado di sparare automaticamente ai nemici.

In definitiva l’Assassino appare come uno dei personaggi più intriganti da utilizzare, soddisfacendo in modi davvero unici la voglia di infliggere danni agli avversari. Una figura che si va ad affiancare a quella del Paladino, del Barbaro, della Strega, del Drudo, dell’Amazzone e del Negromante, e che troveremo tutte assieme all’interno di Diablo 2: Resurrected non appena il titolo sarà disponibile. Il lancio è fissato per il prossimo 23 Settembre, nei formati Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

