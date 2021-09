Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE: la fascia media che ci piace

Se cercate uno smartphone buono ad un prezzo onesto, il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di un ottimi prodotto di fascia media

La fascia media è molto pericoloso perché si possono trovare prodotti validissimi a prezzi convenienti, ma anche ciofeche sovraprezzate. Non è certo il caso di Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE che offre delle ottime caratteristiche al netto di un prezzo davvero interessante che non supera i 400 euro. Di fatto sarà come avere tra le mani un top di gamma di un anno e mezzo fa circa. Vediamo più tutti i dettagli su questo nuovo smartphone di fascia media.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE: fascia media con furore

Le specifiche di Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE sono davvero interessanti se rapportate al prezzo proposto di listino. Anche se siamo in fascia media, troviamo un ottimo display AMOLED da FHD+, TrueColor a 10-bit e HDR10+ con refresh rate a 90 Hz (non variabile come nei top di gamma). Davvero difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo! Troviamo anche l’audio dual speaker per godersi al meglio i video.

Continuiamo con l’ottimo SoC Snapdragon 778G 5G. Nonostante non sia un top di gamma della serie 8xx, questo SoC vanta 8 core Kryo 670 che arrivano a 2.4 GHz con una GPU Adreno 642L. C’è tutta la potenza necessario per gestire giochi e applicazioni pesanti. La RAM LPDDR4x fino a 8 GB e l’archiviazione UFS 2.2 fino a 128 GB (non espandibile) invece sono basate su tecnologie non proprio nuovissime, ma comunque all’avanguardia. Nessun problema con il 90% dei casi di utilizzo quotidiano. Come si intuisce dal nome non manca la connettività 5G Dual SIM, ma anche WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Il comparto fotografico di Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE sembra proprio derivato dai vecchi top di gamma. Abbiamo un sensore principale posteriore da 64 MP con Super Pixel 4-in-1 per scattare a 12 MP, ma con qualità più elevata ed apertura focale f/1,79. Un sensore da 5 MP con ottica telemacro e un grandangolare da 8 MP. Davanti invece avviamo un sensore da 20 MP, buono per i selfie. La batteria forse è un po’ piccina per gli standard moderni, con i suoi 4.250 mAh, ma il caricatore da 33 W impiegherà meno di un’ora a caricarla. Infine facciamo notare che si tratta di uno smartphone molto sottile (circa 6,8 mm) e leggero con i suoi 158 grammi.

Prezzo e disponibilità

Questo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE è davvero uno smartphone ideale da consigliare all’utente medio che non pretende quel pizzico di brio in più del top di gamma, ma si accontenta di un buon telefono per le attività quotidiane. Su Aliexpress è possibile acquistare quest’ottimo prodotto di fascia media con i seguenti prezzi:

6 / 128 GB al prezzo di 379 euro

8 / 128 GB al prezzo di 399 euro

Tuttavia grazie al codice “MI50” potrete ottenere un ulteriore sconto di 50 euro! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!