Destiny 2: The Final Shape è stato rinviato a giugno, Bungie parla del posticipo

Il salto nel tempo di Bungie ha dimenticato l’elastico: rinviato il DLC The Final Shape per Destiny 2, e Bungie sviscera il posticipo

Facendo eco ai rumor in merito, Bungie ha confermato il posticipo di Destiny 2: The Final Shape e il DLC è ora rinviato al 4 giugno 2024. Inizialmente l’espansione era prevista il 27 febbraio, ma a quanto pare i preordini erano al di sotto delle aspettative. Il feedback interno, poi, era “buono, ma non ottimo.” Nella dichiarazione ufficiale in merito, il team di sviluppo “necessita di più tempo” affinché l’espansione sia “come vogliamo”, ovvero “il culmine dei primi dieci anni di narrazione.” Naturalmente oggi si apre anche Season of the Wish, con contenuti preparatori in vista di The Final Shape a seguire. Ad aprile dovremmo avere più dettagli sulle “significative aggiunte ai contenuti” per il gioco.

The release date for The Final Shape has moved to June 4, 2024 to allow for an even bigger and bolder vision. New content available is also in development, including Destiny 2: Into the Light, a two-month content update for all players starting in April.https://t.co/cNAG0j1dlV pic.twitter.com/zvEhfeCNut — Destiny 2 (@DestinyTheGame) November 27, 2023

“La primavera in posticipo” di Destiny 2: Bungie ha rinviato The Final Shape, ma…

Come vedete nel tweet intriso di rammarico qui sopra, il posticipo servirà a garantire “una visione ancora più ambiziosa e audace.” L’aggiornamento arriverà su Xbox Series X, PC, Xbox Series S e, naturalmente vista l’acquisizione di Bungie, PS4 e PS5. Nell’espansione i Guardiani si imbatteranno in un regno di ricordi distorti dalle tenebre. I giocatori potranno aspettarsi una campagna inizialmente lineare, mentre il mondo di gioco si aprirà gradualmente con un nuovo raid disponibile in seguito. Non è il primo rinvio legato al team di sviluppo: ora che Sony ne ha fatto il proprio consulente per le esperienze multiplayer, un effetto tra i più immediati è stato la gestazione prolungata del multiplayer di The Last of Us.

