Bungie: l’indipendenza da Sony è a rischio, solo giochi in esclusiva?

L’indipendenza si fa elusiva, e aleggia l’ombra dell’esclusiva: il guinzaglio di Sony è potenzialmente stretto attorno al collo di Bungie

Nel suo non voler essere da meno, nel pieno dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft anche Sony ha voluto fare una scorpacciata con Bungie, ma in circostanze di totale indipendenza, che per il team di sviluppo (nonché consulente per i molti live service, tra cui il perenne ritardatario in esclusiva, il multiplayer di The Last of Us) è attualmente a repentaglio. I rapporti pubblicati dalla stampa straniera non mostrano un quadro particolarmente roseo per il fu papà di Halo. La straordinaria situazione in cui si trovano gli sviluppatori potrebbe infatti essere soggetta a cambiamenti repentini, rendendola effettivamente quel “membro della famiglia PlayStation” di cui parlò quest’ultima nel relativo annuncio. Vi lasciamo al tweet.

Nessuna dichiarazione d’indipendenza per Bungie: le redini resteranno a Sony in esclusiva?

Al momento, i vertici di Bungie consistono in due rappresentanti di Sony: il capo della divisione PlayStation, Hermen Hulst, e il vicepresidente veterano Eric Lempel, più gli ultimi baluardi dell’indipendenza del team di sviluppo dietro la probabile prossima esclusiva. Il co-fondatore dello studio Jason Jones e il collega Luis Villegas hanno infatti vinto per un pelo il voto in favore di Pete Parsons come amministratore delegato. Tuttavia, dovessero i prossimi introiti mancare “di troppo” le aspettative, Sony si ritroverà legalmente in grado di sciogliere la dirigenza attuale e prendere pieno possesso del team di sviluppo. La situazione di Destiny 2 non ha aiutato, e in seguito agli oltre cento licenziamenti il morale del team di sviluppo è “ai minimi storici”. Non è la prima volta che accade nell’industria videoludica: dopo quanto avvenuto in quel di Game Freak, non possiamo che auspicarci il pieno successo di The Final Shape.

