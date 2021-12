Chocobo GP: svelate con un trailer data di uscita e versione free-to-play

Per mezzo di un trailer, Square Enix ha svelato la data di uscita e la versione free-to-play del racing game Chocobo GP

Solo pochissime ore fa, Square Enix ha annunciato la data di uscita di Chocobo GP, il coloratissimo racing game basato sulla celeberrima saga di Final Fantasy. L’annuncio è stato effettuato per mezzo del trailer che vi proponiamo, come sempre, all’interno della news, ed è stata anche l’occasione per svelare la versione lite free-to-play della produzione. L’appuntamento è fissato alla prossima primavera, quando entrambe le versioni saranno finalmente disponibili in esclusiva per i possessori di Nintendo Switch.

Chocobo GP: annunciate con un trailer data di uscita e versione free-to-play

La produzioni proporrà svariate modalità di gioco, che comprenderanno l’immancabile Story Mode (che presenterà 20 personaggi sbloccabili e vari tracciati), e la Series Races, ovvero una sorta di campionati in cui il giocatore dovrà gareggiare per ottenere il punteggio più alto. Non mancherà anche il Time Attack. che ci consentirà di rivaleggiare con i fantasmi degli altri player, le Custom Race ed il Chocobo GP Mode, in cui fino a 64 giocatori si daranno battaglia in un torneo online. Quest’ultima opzione presenterà ricompense differenti in base ai vari season pass.

Per quanto concerne Chocobo GP Lite, questa comprenderà lo Story Mode Prologue, assieme al multiplayer locale ed in singolo. Saranno disponibili soltanto alcuni dei personaggi presenti, ma potremo comunque partecipare al torneo online. Acquistare il gioco completo, permetterà comunque di trasferire i salvataggi, compresi gli oggetti ottenuti e la valuta in-game. Entrambe le versioni saranno disponibili a partire dal 10 Marzo 2022.

Che cosa ne pensate dei due titoli in questione? Fateci sapere la vostra tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti sulle pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare ad attendervi tantissimi giochi a prezzo scontato.