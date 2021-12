L‘uscita del trailer di Hogwarts Legacy, l’open world ambientato nel mondo di Harry Potter, è più vicina di quel che si crede, secondo un utente Twitter

Il trailer di Hogwarts Legacy sarebbe di prossima uscita. Dopo il teaser emerso da un video di presentazione durante PlayStation 5 Showcase, finalmente i fan del maghetto più famoso del mondo potranno dare uno sguardo vero e proprio a come sarà il gioco di Avalanche Software.

Hogwarts Legacy: ecco perché l’uscita del trailer è vicina

L’uscita del trailer di Hogwarts Legacy è solo l’ultima delle novità che riguardano il gioco: recentemente è stato annunciato il coinvolgimento dell’azienda produttrice Sumo Digital nel progetto. Il titolo aveva subito uno stop nello sviluppo quando il lead designer di Avalanche Software si era dimesso dall’incarico. Sappiamo che Hogwarts Legacy sarà un open world action RPG ambientato nella Hogwarts del 1800. Sarà disponibile molto probabilmente per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Series X. L’uscita è prevista per il 2022, probabilmente aprile.

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon. — AccNGT (@AccNgt) December 14, 2021

Il trailer è ormai dato per certo perché il rumor proviene da @AccNGT, un account Twitter che aveva già anticipato alcune immagini di Star Wars Eclipse prima del suo annuncio ufficiale ai The Game Awards 2021 e gli ultimi sviluppi di Grand Theft Auto 6. “Le cose si stanno muovendo per #HogwartsLegacy oggi, mi aspetto molto presto il trailer” recita il cinguettio: l’anteprima del gioco potrebbe dunque seguire quella del prossimo capitolo di Animali Fantastici I Segreti di Silente, uscita pochi giorni fa: lo spin-off di Harry Potter è ambientato parecchi anni prima la Battaglia di Hogwarts e che vede tra i protagonisti Jude Law nei panni del futuro preside della scuola di magia e Madds Mikkelsen in quelli del malvagio mago Gellert Grindelwald.

