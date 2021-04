Battlefield: presto un nuovo annuncio e in arrivo un titolo mobile

Un nuovo annuncio relativo al prossimo Battlefield arriverà presto, insieme ad un titolo mobile in programma per il 2022. Scopriamone di più in questa news dedicata!

Battlefield tornerà presto a far parlare di sé: un nuovo annuncio a breve termine è previsto così come, è prevista l’uscita di un gioco mobile nel corso del 2022. DICE ha deciso, dunque, di rompere (anche se relativamente e non in maniera definitiva) il silenzio in relazione proprio al prossimo titolo della nota saga FPS. A parlare è stato il GM di DICE stessa, ovvero Oskar Gabrielson che avrà sicuramente, con le sue parole, placato l’hype e l’attesa di tutti i fan del franchise.

Battlefield: presto un annuncio e titolo mobile nel 2022

L’annuncio vero e proprio del prossimo capitolo di Battlefield non c’è ancora stato ma, come si suol dire: “non si butta niente” e dunque, ci si fa andare bene anche la notizia relativa ad un prossimo annuncio (in tempi brevi) del prossimo titolo della serie a cui si accompagnerà anche un gioco mobile in uscita nel 2022. Il titolo mobile sarà, stando alle parole di Gabrielson, un titolo standalone, di cui ancora ovviamente non sappiamo molto. Come al solito, però, il nuovo titolo della serie per PC e console dovrebbe essere pubblicato durante le holidays 2021 (ovviamente in questo caso specifico).

Si tratta di una notizia che, come detto precedentemente, placherà sicuramente gli animi di una community, quella di Battlefield, che stava attendendo notizie in merito ad un prossimo capitolo. Si tratterà di un titolo in grado di competere con tutti gli altri FPS sul mercato? Così come Call of Duty, nel caso di Warzone, avrà una modalità completamente free? Non ci resta che attendere ormai poco per saperne di più. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate.

Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare videogames a prezzo scontato vi consigliamo di fare un salto su Instant Gaming.