Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 3 di Cold War e Warzone

Nonostante entrambi i giochi siano ormai disponibili da davvero molto tempo, sia Call of Duty Black Ops: Cold War che Warzone continuando ad essere davvero molto giocati. Questo è dovuto ovviamente alla qualità dei titoli, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Da pochissimo infatti è stata rilasciata la patch dedicata alla Season 3 di COD: Warzone e Cold War, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Contenuti pesanti

Questa volta, a seconda che giochiate con COD: Warzone oppure Cold War, le dimensioni dell’aggiornamento per la Season 3 cambieranno davvero molto. Se avete Cold War le dimensioni della patch saranno le seguenti: 8.1 GB su PS4, 12.3 GB su PS5, 13.1 GB su PC, 8.3 GB su Xbox One e 11.6 GB su Xbox Series X | S. Se invece avete solo Warzone allora dovrete fare riferimento a questo peso: 25.6 GB su PS4, 25.6 GB su PS5, 25.2 GB su PC, 25.9 GB su Xbox One e 25.9 GB su Xbox Series X | S.

La Season 3 inizia ufficialmente oggi, ma per fortuna molti di voi non dovranno scaricare nulla. Negli ultimi tempi Treyarch e Infinity Ward sono diventate previdenti, permettendo ai giocatori di avviare il download della patch su PS4 e PS5 qualche giorno prima. Infatti, se avete eseguito il pre-download della Season 3 di Cold War e Warzone, oggi non dovrete fare nessun aggiornamento ma semplicemente avviare COD, installare i nuovi contenuti della stagione e giocare.

Novità del multiplayer – Le novità dell’aggiornamento per la Season 3 di COD: Warzone e Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Black Ops Cold War introdotte con l’aggiornamento della Season 3:

Hunt for Adler (disponibile nella settimana di lancio) A partire dal lancio dell’aggiornamento per la Season 3 tutti i fan potranno partecipare ad Hunt for Adler, un nuovo evento a tempo limitato disponibile sia su COD: Warzone che Cold War. Questo evento chiederà ai giocatori di completare diverse sfide allo scopo di scoprire la posizione di Adler. Completare queste challenge vi farà ottenere un gran numero di premi, come ad esempio skin per gli operatori e ciondoli per le armi. Inoltre, se completerete un intero set di sfide, sbloccherete l’esclusiva skin di Adler!

(disponibile nella settimana di lancio) Yamantau 6v6 (disponibile nella settimana di lancio) Questa mappa si trova fra le nevi del monte Yamantau, all’interno dei resti di un osservatorio sovietico. Qui vi scontrerete contro gli altri giocatori fra le macerie della struttura e sui cavalcavia ghiacciati, facendo affidamento prevalentemente su armi a corto-medio raggio.

(disponibile nella settimana di lancio) Diesel 6v6/2v2/3v3 (disponibile nella settimana di lancio) Questa piccola mappa è ambientata all’interno di una cittadina abbandonata nel bel mezzo del deserto. Qui potrete sfruttare i resti delle varie strutture per ripararvi e attaccare i nemici da una posizione sopraelevata.

(disponibile nella settimana di lancio) Standoff 6v6 (in arrivo durante la stagione) I fan di lunga data della serie di sicuro apprezzeranno Standoff, dato che è una mappa che arriva direttamente da Black Ops 2. Qui i giocatori dovranno sfruttare la conformazione della mappa per riuscire ad aggirare i nemici e coglierli alla sprovvista dai fianchi.

(in arrivo durante la stagione) Duga Multi-Team (in arrivo durante la stagione) In questa mappa voi e la vostra squadra dovrete portare avanti un grande conflitto nel bel mezzo dei monti Urali. Duga è una mappa che si adatta ad ogni stile di gioco, quindi di sicuro vi sentirete a vostro agio con qualsiasi tipo di loadout.

(in arrivo durante la stagione) Multi-Team Elimination (in arrivo durante la stagione) In questa nuova modalità due grossi team si sfideranno per sopravvivere all’interno di zone radioattive in costante espansione. Il numero di respawn per ogni squadra è limitato, quindi è importante che ogni giocatori giochi al meglio delle sue capacità.

(in arrivo durante la stagione) Stick and Stones (disponibile nella settimana di lancio) Ritorna età della pietra, una delle modalità più amate dai giocatori di Black Ops. In questa nuova game mode i giocatori dovranno raggiungere un determinato punteggio eliminando gli avversari, ma per farlo avranno a disposizione solo la balestra, il tomahawk e il coltello balistico.

(disponibile nella settimana di lancio) Aggiunta la nuova serie di punti Strafe Run

Aggiunto il camion cargo alla modalità Multi-Team

Novità della modalità Zombi – Le novità dell’aggiornamento per la Season 3 di COD: Warzone e Cold War

L’aggiornamento della Season 3 ha aggiunto a COD: Cold War anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi:

Nuova Regione per Outbreak: Duga (disponibile nella settimana di lancio) Con l’arrivo della Season 3 la squadra Requiem si è spostata in Russia, raggiungendo le cime dei monti urali. Questa nuova regione sarà colma di nuovi documenti, trasmissioni radio e artefatti nascosti.

(disponibile nella settimana di lancio) Nuovi eventi e feature per Outbreak (disponibile nella settimana di lancio) Nella nuova regione dei monti urali saranno disponibili un gran numero di nuovi eventi che permetteranno di ottenere ricompense in-game. Ad esempio ora sarà possibile accedere per la prima a dei potenziamenti per la D.I.E. Machine Wonder Weapon.

(disponibile nella settimana di lancio) Obbiettivi di Outbreak migliorati (disponibile nella settimana di lancio) Adesso i giocatori potranno trovare degli obiettivi attivi in molti più luoghi rispetto al passato, aggiungendo così maggiore varietà alle partite.

(disponibile nella settimana di lancio) Nuovo potenziamento da campo: Toxic Growth (disponibile nella settimana di lancio) Questo nuovo potenziamento permette agli operatori di far crescere un gran numero di spine tossiche di fronte a loro. I nemici colpiti da questo attacco saranno rallentati del 50% e soffriranno a causa del danno tossico fino a quando non usciranno dall’area.

(disponibile nella settimana di lancio) Disponibili nuovi contenuti per la modalità Onslaught su PlayStation

Aggiunto il veicolo FAV ad Outbreak

Aggiunto il camion cargo ad Outbreak

Nuove armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento per la Season 3 di COD: Warzone e Cold War

Insieme alla Season 3 questo aggiornamento ha anche arricchito COD con nuove armi e operatori per Cold War e Warzone:

Wraith: patto di Varsavia (disponibile nella settimana di lancio) Wraith è un’ex-agente dei servizi segreti norvegesi specializzata nell’infiltrazione e nel sabotaggio. Questa donna è davvero insostituibile ed è la scelta perfetta per combattere contro le forze della NATO.

(disponibile nella settimana di lancio) Knight: patto di Varsavia (in arrivo durante la stagione) Roman “Knight” Gray è il secondo membro del duo responsabile degli eventi di Mount Yamantau. Questo brutale soldato ama combattere a distanza ravvicinata e si è unito a Perseus a seguito delle loro promesse di caos e distruzione.

(in arrivo durante la stagione) Antonov: patto di Varsavia (in arrivo durante la stagione) Antonov è un ex-assassino che si è arruolato per evitare di scontare una lunga pena in prigione. Questo soldato è estremamente letale e, a causa del suo passato, viene sempre assegnato ai lavori più scomodi e pericolosi.

(in arrivo durante la stagione) Capitano Price (disponibile nella settimana di lancio) Di sicuro tutti i grandi fan di Call of Duty non vedranno l’ora di mettere le mani sul leggendario Capitano Price. Questo nuovo operatore è disponibile sin da subito, ma per ottenerlo è necessario che possediate una qualsiasi versione di COD: Black Ops Cold War.

(disponibile nella settimana di lancio) PPSh-41 (disponibile nella settimana di lancio) Questa letale SMG è perfetta per far piovere piombo sugli avversari a distanza ravvicinata. Il danno dei proiettili non è molto elevato, ma grazie ad un ampio caricatore e un elevatissimo rateo di fuoco è perfetta per i giocatori più aggressivi.

(disponibile nella settimana di lancio) Swiss K31 (disponibile nella settimana di lancio) Se siete alla ricerca di un’arma precisa e letale, allora lo Swiss K31 è perfetto per voi. Questo letale fucile da cecchino bolt-action vanta un caricatore molto capiente per la sua categoria e di conseguenza è perfetto per chi ama continuare a cecchinare gli avversari costantemente.

(disponibile nella settimana di lancio) Coltello balistico (disponibile nella settimana di lancio) Se siete dei giocatori di vecchia data di Black Ops di sicuro vi ricorderete del coltello balistico. Quest’arma a molla è in grado di sparare la lama di un coltello a grande distanza ed è perfetta per assassinare i giocatori ignari.

(disponibile nella settimana di lancio) CARV.2 (in arrivo durante la stagione) Questo fucile tattico a raffica è perfetto per chi ama combattere dalla medio-lunga distanza. Il CARV.2 vanta una velocità dei proiettili e un danno molto elevati che vi permetteranno di eliminare in pochi istanti anche i nemici più resistenti.

(in arrivo durante la stagione) AMP63 (in arrivo durante la stagione) Se amate avere sempre a disposizione un’arma secondaria automatica allora la AMP63 è perfetta per voi. Questa pistola è estremamente simile ad un’SMG e vi permetterà di spara un gran numero di proiettili in pochi secondi.

(in arrivo durante la stagione) Mazza da Baseball (in arrivo durante la stagione) Per quanto possa sembrare strano, una delle nuove armi in arrivo durante la Season 3 è proprio una mazza da baseball. Non c’è molto da dire su questa ingombrante arma melee, se non che i vostri avversari andranno facilmente K.O. con un colpo solo.

(in arrivo durante la stagione)

Novità su Warzone – Le novità dell’aggiornamento per la Season 3 di COD: Warzone e Cold War

Oltre alla Season 3 di Cold War, questo aggiornamento ha aggiunto tanti contenuti anche a COD Warzone:

Nuova Mappa Con l’arrivo della Season 3 stanno per arrivare dei grandi cambiamenti su Warzone. Questo perché Verdansk, la grande mappa che ha accompagnato la battle royale sin dal day one, sta per subire dei grandi cambiamenti. l’enorme evento nucleare di Warzone infatti finirà fra meno di 24h, permettendo così ai giocatori di vedere finalmente la nuova area. Per il momento non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali sulla mappa ma, stando a numerosi dati trapelati nelle ultime ora, sembra che si chiamerà Verdansk 1980 e che presenterà tanti nuovi punti di interesse come Array, Summit e Salt Mine.

Aggiornato il loot di Warzone Adesso in giro per Verdansk potrete trovare un gran numero di nuove armi, tra cui quelle aggiunte nella Season 3 di Cold War.

Aggiunte due nuove sfide per sbloccare l’LC-10 e il FARA 83

e il Aggiunte numerose mod per molte armi di Warzone

Un gran numero di armi sono state modificate per migliorare il bilanciamento del gioco

Adesso il danno delle granate termite non supererà più l’armatura di un giocatore che si sta proteggendo con uno scudo anti sommossa

di un giocatore che si sta proteggendo con uno scudo anti sommossa I nemici colpiti direttamente da una Semtex ora saranno sempre atterrati immediatamente al momento dell’esplosione

Bug Fix – Le novità dell’aggiornamento per la Season 3 di COD: Warzone e Cold War

Infine, come accade sempre con ogni aggiornamento di COD, la Season 3 ha corretto diversi bug che affliggevano sia Cold War che Warzone:

Corretto un bug che non permetteva di trattenere il fiato utilizzando alcune ottiche con lo ZRG 20mm

utilizzando alcune ottiche con lo ZRG 20mm Corretto un bug che rendeva invisibili o invulnerabili i giocatori in caso di morte durante il passaggio da un posto all’altro di un veicolo

i giocatori in caso di morte durante il passaggio da un posto all’altro di un veicolo Risolto un problema che non permetteva di vedere la testa di alcuni operatori utilizzando il FFAR 1

Corretto un bug della selezione casuale degli operatori che permetteva di scegliere solamente personaggi della Coalizione di Modern Warfare

Risolto un problema di molte canne di Cold War che aumentavano la dispersione dei proiettili senza motivo

Risolto un problema che causava l’incorretta caduta del loot dopo la morte di un giocatore

