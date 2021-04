Apex Legends: ecco il trailer di lancio di Legacy!

Presentato, pochi minuti fa, il trailer di lancio della nuova season di Apex Legends che si chiamerà Legacy e non avrà, per la prima volta, una sua numerazione

Il nuovo trailer di lancio della nuovissima season di Apex Legends, Legacy, è stato presentato pochi minuti fa sui canali ufficiali del gioco. Il trailer presenta molti elementi interessanti, a partire da un piccolo focus sulla nuova leggenda, finendo all’introduzione di nuove modalità, passando per tutte le leggende che ormai abbiamo imparato a conoscere e a cui siamo affezionati. Scopriamo il trailer insieme e analizziamo i dettagli.

Apex Legends: Legacy si presenta nel nuovo trailer di lancio!

Animazioni straordinarie, colori sgargianti e tanta, tantissima azione, sono solo alcuni degli elementi che saltano all’occhio nel nuovo trailer di lancio di Legacy, la nuova stagione del battle royale targato Respawn ed Electronic Arts: Apex Legends. Arrivato a quella che sarebbe la sua nona season, in questo caso, la stessa Respawn ha deciso di rinunciare alla numerazione. Che sia un nuovo inizio per Apex Legends? Lo scopriremo solo giocando e analizzando tutte le novità di questa nuova season. Su tutte, grazie anche al nuovo trailer, spiccano la nuova modalità, di cui vedremo un gameplay il 26 Aprile e la nuova leggenda: Valkyrie. Tuffiamoci negli Apex Games:

Nuove modalità erano state promesse di recente e, a quanto pare, avremo il gameplay reveal della modalità “Arene” proprio il prossimo 26 Aprile, data cruciale per saperne di più e non mancheremo di tenervi aggiornati. Un trailer che sicuramente sa come dare nell’occhio e noi, conoscendo le qualità e la lungimiranza di Respawn in ambito FPS, siamo molto fiduciosi e curiosi di scoprire tutti i punti di forza di questa nuova stagione di Apex Legends. Non ci resta che attendere ulteriori novità.

