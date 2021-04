Ecco Mesh eero 6, il nuovo performante sistema wifi mesh di Amazon, dotato di hub Zigbee integrato, è venduto ad un prezzo di 149 euro

Arriva anche in Italia il Wi-Fi 6 di casa Amazon, si chiama eero 6, il nuovissimo sistema Wi-Fi mesh che include la tecnologia più all’avanguardia.

Obiettivo di Amazon è mettere a disposizione degli utenti velocità di connessione più elevate, prestazioni superiori e un migliore supporto per i dispositivi connessi contemporaneamente. eero 6 permette una copertura Wi-Fi 6 per più di 75 dispositivi connessi simultaneamente. Ed è inoltre dotato di un hub per la casa intelligente Zigbee integrato, In questo modo, quando eero 6 collega i dispositivi compatibili sulla rete non si ha bisogno di un hub separato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mesh eero 6: il sistema Wi-Fi 6 di Amazon ad un prezzo di 149 euro

I clienti, adesso più che mai, sentono la necessità di una rete Wi-Fi affidabile a casa. La maggior parte delle persone lavora da casa, i bambini apprendono attraverso la didattica a distanza, si sta in contatto virtuale con amici e familiari, si utilizza tanto streaming di contenuti in 4K e gaming, e spesso queste attività si praticano contemporaneamente. Per questo eero 6 offre una grande opportunità per i clienti: la velocità e l’affidabilità del Wi-Fi 6 ad un prezzo accessibile

Queste le parole di Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU.

Il nuovo dispositivo vanta un design elegante e compatto che si adatta a qualsiasi arredamento. Progettato per le case con connessioni Internet fino a 500 Mbps, un singolo eero 6 è un router Wi-Fi 6 mesh dual band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato, e copre fino a 140 m. Una confezione da tre eero 6 offre fino a 460 m di copertura, include un eero 6 e due estensori wifi mesh eero 6.

Tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia TrueMesh per gestire in modo intelligente il traffico di rete ed evitare buffering, blocchi o interruzioni, in questo modo i clienti sono liberi di spaziare tra streaming di contenuti in 4K, gaming e videoconferenze senza doversi preoccupare della velocità di connessione. La configurazione del sistema eero 6 richiede pochi minuti, è sufficiente seguire le istruzioni in-app. I passi da seguire sono davvero semplici: scollegare il vecchio router, collegare il router eero 6 al modem e accedere all’app.

Una volta che eero 6 è attivo e funzionante, si connettono i dispositivi domestici smart alla rete Wi-Fi e, grazie alla configurazione Amazon Frustration Free Setup, il collegamento avviene in pochissimi passaggi. Dopo aver configurato l’account eero e Amazon, i dispositivi compatibili si collegano immediatamente alla rete e rimangono connessi anche quando si modifica il nome o la password della rete. L’hub Zigbee smart home integrato invece, permette la comodità di prendere altri hub aggiuntivi. Dopo aver aggiunto l’account eero e Amazon, i dispositivi Zigbee come luci intelligenti, serrature, prese e altri dispositivi compatibili, si connettono direttamente a eero.

Per quanto riguarda il tema sicurezza invece, eero lavora costantemente in background per proteggere la rete di casa. Per una protezione maggiore, gli utenti potranno presto iscriversi a eero Secure per un elevato livello di sicurezza della rete Wi-Fi di casa, compresi i controlli parentali per la ricerca sicura: grazie a questa attivazione si bloccano i risultati inappropriati e si applicano i filtri dei contenuti social media, giochi, streaming, e dei contenuti per adulti, violenti o illegali. Le funzionalità di sicurezza avanzate offrono un supporto nell’impedire l’accesso ai siti contrassegnati come dannosi, inclusi malware, spyware, botnet e siti di phishing. Inoltre, il blocco degli annunci pubblicitari aiuta a migliorare la navigazione e a prevenire diversi tracker presenti sul Web.

Grazie agli insight sull’utilizzo dei dati, le famiglie potranno gestire meglio la loro vita online. Un’altra opzione presto disponibile sarà eero Secure +, che include Secure e aggiunge la protezione delle app di sicurezza più apprezzate dagli esperti come 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione da malware e Encrypt.me per VPN sui dispositivi collegati.

Ma andiamo alla disponibilità, i sistemi eero 6 sono disponibili a partire da oggi ad un prezzo di 149 euro (confezione singola) e a 299 euro (confezione da tre). Invece per una maggiore sicurezza e protezione, i clienti potranno presto scegliere di abbonarsi ad eero Secure per 3,99 euro al mese e annualmente per 39.99 euro; a eero Secure + per 10,99 euro al mese e 109.99 euro per l’abbonamento annuale.

