Outriders: pronto l’aggiornamento anti-bug

Per Outriders è arrivato il nuovo aggiornamento che dovrebbe risolvere il bug di cancellazione dell’inventario

A poco meno di un giorno di distanza dalla pubblicazione di un grosso aggiornamento, Outriders continua a perdere colpi. Dopo essere stato afflitto da un grave bug che ha letteralmente disintegrato gli inventari di moltissimi giocatori, Outriders ha ricevuto una nuova patch. Essa, avrebbe dovuto impedire il ripetersi del problema ma, a quanto pare, al momento non è ancora così. Il gioco era partito bene al lancio grazie alla sua varietà di classi giocabili e il suo grande numero di armi utilizzabili ma, purtroppo, sta incontrando diversi ostacoli.

Basterà, questo aggiornamento, per risolvere il fastidioso bug in Outriders?

Oltre al wipe dell’inventario persistono, inoltre, anche i problemi di connettività in modalità multiplayer e la presenza di elementi invisibili. Questi ultimi, che possono essere temporaneamente risolti riavviando il gioco, sono però stati momentaneamente messi da parte e verranno risolti in un’altra futura patch separata. Al momento, la priorità dei ragazzi di People Can Fly, è di ripristinare mediante un altro aggiornamento gli inventari dei giocatori di Outriders. Alla luce di quanto detto si consiglia, a tutti coloro che scoprono la cancellazione dei propri inventari, di segnalare il tutto agli sviluppatori.

People Can Fly ha comunicato che “monitorerà la situazione” durante il fine settimana, in maniera tale da assicurarsi l’effettiva risoluzione del problema. Da lì, si passerà poi al ripristino di eventuali oggetti smarriti, utilizzando il database del server senza la necessità di un’altra patch. Outriders, rilasciato ad inizio Aprile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Stadia e PC, è attualmente disponibile anche su Instant Gaming. Riusciranno i giocatori a recuperare i propri oggetti integralmente? Rimanete sintonizzati su tuttoteK per scoprirlo.