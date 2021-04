Hotel Transylvania 4: un corto gratuito in attesa dall’uscita del film

Pochi giorni fa è stata annunciata la data d’uscita ufficiale di Hotel Transylvania 4. Nell’attesa, la Sony regala un divertente corto gratuito

Annunciato lo scorso dicembre, non abbiamo più avuto notizie sul quarto film d’animazione dedicato a Dracula e alla sua esuberante, quanto stravagante, famiglia. Pochi giorni fa, però, la Sony Pictures Animation non solo ha annunciato la data di uscita ufficiale, ma anche il titolo originale: Hotel Transylvania: Transformania.

Inizialmente previsto per le sale a dicembre, poi successivamente spostato al 6 agosto 2021, Hotel Transylvania 4 arriverà definitivamente nei cinema italiani il 23 luglio.

The Drac Pack is back! 🦇 Don’t miss the final chapter #HotelTransylvania: Transformania only in theaters July 23. pic.twitter.com/RzLGKeQgs5 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 9, 2021

Hotel Transylvania 4: un corto animato gratuito accorcia la distanza dall’uscita

Transformania sarà l’ultimo capitolo della saga di Hotel Transylvania, il franchise creato da Genndy Tartakovsky e interpretato da Adam Sandler e Andy Samberg; diventato, con ben $1,3 miliardi di dollari al botteghino globale, il più redditizio per la Sony Pictures Animation.

Il regista, questa volta, si occuperà unicamente della sceneggiatura; dietro la macchina da presa troveremo, invece, Jennifer Kluska e Derek Drymon. Tra i produttori esecutivi ci sarà anche Selena Gomez, che tornerà anche come voce di Mavis.

Nell’attesa, possiamo godere del cortometraggio Monster Pets, da poco pubblicato gratuitamente dalla Sony Pictures Animation su YouTube. Nel divertente corto animato, vediamo Drac cercare di placare l’insaziabile sete di gioco dell’enorme “cucciolo” Tinkles. L’unica maniera di contenerlo sarebbe piazzargli davanti un cucciolo altrettanto mostruoso, così Drac si dedica a qualche esilarante e surreale esperimento.

Un video esilarante per colmare la distanza dall’uscita del film a Luglio. Hotel Transylvania: Transformania uscirà nelle sale il 23 luglio 2021, non dovendo affrontare chissà quale competizione significativa al box office; quella settimana è prevista solo l’uscita del nuovo horror di M. Night Shyamalan: Old.