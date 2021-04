Cuffiette Bluetooth TWS Aukey: quali scegliere?

In questo articolo vi proponiamo una serie di consiglio all’acquisto di cuffiette Bluetooth TWS Aukey che abbiamo testato e che speriamo possa aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze

Ormai le cuffiette cablate sono diventate obsolete e vengono il jack audio è sparito in gran parte degli smartphone di ultima generazione. Per i prodotti come headset da gaming o professionali ancora il cavo continua a sopravvivere per via di una minore latenze e qualità del suono, tuttavia è pur vero che la tecnologia Bluetooth ormai si è evoluta a tal punto che grazie ai nuovi codec e sistemi di trasmissione delle informazioni ormai sia per utenti medi che esperti diventa difficile fare una distinzione tra cavo e TWS.

Di conseguenza ormai le cuffiette Bluetooth TWS sono diventate un accessorio molto diffuso e Aukey è uno dei principali produttori nella fascia medio-bassa del mercato, ovvero quella più interessante per il grande pubblico che non è disposto a spendere centinaia di euro per un paio di cuffiette. Ecco perché abbiamo pensato di riassumere la nostra esperienza con le Cuffiette Bluetooth TWS di Aukey in questo articolo in modo da darvi una mano nella scelta.

Cuffiette Bluetooth TWS Aukey EP-T21S: poca spesa, buona resa

Questo modello è uno dei più economici tra quelli proposti da Aukey. Si tratta quindi di un modello di fascia bassa dal costo di circa 25 euro. La costruzione e la solidità sono ottime e calzano molto bene. La custodia è molto compatta e garantisce una buona autonomia. Molto sensibili anche i comandi touch.

Il target ideale di queste cuffiette Bluetooth TWS Aukey è un utente senza pretese che non ha necessità di riprodurre suoni perfetti e cristallini, ma che semplicemente vuole godersi in pace un po’ di musica o una serie TV. Le cuffie infatti lavorano bene, ma vanno in difficoltà con sonorità molto complesse e impastano un pochino (ad esempio le esplosioni catastrofiche nei film). Inoltre si avverte un ronzio di sottofondo quando il suono è molto tenue (ad esempio musica classica). Tuttavia nella maggior parte dei casi questi difetti non si notano. In chiamata funzionano bene grazie ai due microfoni, tuttavia non sarà possibile utilizzarle se c’è molto vento o comunque un rumore di fondo elevato. Se siete interessanti a tutti i dettagli leggete la recensione completa!

Cuffiette Bluetooth TWS Aukey EP-T31: super rapporto qualità prezzo

Probabilmente queste sono le cuffiette con il miglior rapporto qualità prezzo che abbiamo provato. Infatti sono resistenti, leggere e comode con una batteria capiente (circa 2 ore mezza le sole cuffiette, estendibili fino a 30 ore. La ricarica è molto rapida in ogni caso ed è supportata anche quella wireless. La qualità del suono è davvero eccellente, tenendo conto del prezzo. Abbiamo un suono pulito, bilanciato. La gamma dinamica di queste cuffiette Bluetooth TWS Aukey riesce a coprire bene sia alti che bassi. Inoltre grazie alla modalità a bassa latenza sono adatte anche al gaming o alla visione di film, senza perdita di qualità nell’esperienza di visione. Anche in questo caso abbiamo varie gesture touch per gestire la musica o rispondere alle chiamata. Purtroppo manca l’ANC, ma i comunque l’audio in chiamata è ottimo anche se in ambienti molto rumorosi si avranno difficoltà. Davvero un ottimo prodotto come abbiamo anche sottolineato nella nostra recensione!

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Rilevamento In-Ear, Ricarica Wireless e USB-C, IPX5 Impermeabili, Durata 30 Ore, Micofono Integrato, Touch Control, Cuffie Wireless per Lavoro e Viaggio Audio True Wireless: il design ergonomico aerodinamico combinato con caratteristiche di qualità come la bassissima latenza, l'impermeabilità IPX5 e l'uso di un singolo auricolare rende questo prodotto un partner perfetto per i pendolari, per chi si allena o semplicemente per la vita quotidiana

Cuffiette Bluetooth TWS Aukey EP-N5: l’ANC a basso prezzo?

Una delle tecnologie più interessanti nei modelli di fascia alta è l’ANC (Active noise control). L’idea è quella di “ascoltare” con un microfono dedicato il rumore ambientale, per poter generare un suono opposto che lo annulla all’interno del canale uditivo. In questo modo noi percepiamo solamente l’audio in uscita dalla cuffie e non il rumore esterno. Più semplice a dirsi che a farsi in realtà. Queste cuffiette Bluetooth TWS Aukey offrono solo un assaggio acerbo della tecnologia ANC, ma per il prezzo a cui vengono proposte ci può stare. La qualità del suono è comunque buona, con un buon bilanciamento. La latenza molto ridotto sarà molto apprezzata per chi guarda serie TV o gioca.

La costruzione è buona come per tutti i prodotto Aukey e l’autonomia è davvero ottima. Il microfono in chiamata funziona senza infamia e senza lode perché risente dei rumori ambientali se troppo accentuati. Per tutti i dettagli vi consigliamo di leggere la recensione completa.

(attualmente in offerta) AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Cancellazione Attiva del Rumore, Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, 35 Ore di Riproduzione, IPX5 Impermeabili, Type-C Cuffie Wireless per iPhone, Samsung Cancellazione avanzata del rumore attivo: con l'avanzata tecnologia ANC, questi auricolari rilevano e annullano un massimo di 28dB di rumore ambientale in modo da poterti far concentrare solo sulla musica. I driver dinamici da 10 mm migliorano i bassi e offrono un suono incredibile

Alla prossima!

Continuate a seguirci per tante altre news, recensione e consigli!