Battlefield 2042: la modalità Hazard Zone sarà ispirata a Escape from Tarkov

Battlefield 2042 è ad oggi uno degli fps più attesi. In uscita il prossimo ottobre, il titolo sembra racchiudere lo spirito dei Battlefield più classici rinnovato in una soluzione moderna. La parte più interessante del titolo, ovviamente, sono le modalità multiplayer. Nel corso dei mesi, DICE ha svelato mano a mano diverse informazioni sulle tre modalità presenti in Battlefield 2042. Se delle prime due già si sapeva qualcosa, della terza, tenuta in segreto, sappiamo oggi di più. Stando ai tweet di un noto dataminer, La modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 sarà molto ispirata al popolare Tarkov.

Battlefield 2042: la Hazard Zone sarà ispirata a Tarkov

Come detto tradizione e innovazione di incontrano. Dopo una modalità tradizionale e dopo Battlefield Portal, la terza modalità di Battlefield 2042 chiamata Hazard Zone sarà un PvPvE fortemente ispirata a Escape from Tarkov e Hunt Showdown. Nella Hazard Zone i player planeranno sulla mappa e dovranno farsi strada sconfiggendo nemici e raccogliendo risorse per arrivare al punto di estrazione. Elementi chiave saranno l’esplorazione delle mappe, raccogliere in formazioni e accumulare reward e denaro per i match successivi. Saranno presenti inoltre punti di estrazione opzionali da attivare mediante il completamento di certi obiettivi speciali.

I giocatori potranno richiamare sul campo Ranger e ATV in alcuni punti specifici della mappa. Dopo ogni estrazione, si potrà vendere il proprio loot o scambiarlo con altri giocatori. Sarà presente anche un sistema di upgrade tattico e di compravendita di armi e perk mediante valuta in game. Ricordiamo infine, che questi rumor provengono da una fonte non ufficiale. DICE non ha dunque confermato queste anticipazioni, tuttavia, promette di svelare tutti i dettagli relativi alla modalità Hazard Zone in prossimità del lancio del gioco. Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre per console old gen, next gen e PC.

