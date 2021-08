Rumor: Call of Duty Vanguard, data e ora dell’annuncio ufficiale!

Nelle scorse ore, nuove voci si sono sparse in rete riguardo l’annuncio imminente di Call of Duty Vanguard, la prossima iterazione della serie di Activision, che stavolta verrebbe da fonti più che autorevoli

È ormai da marzo che si parla di Call of Duty Vanguard, il prossimo titolo della serie di Activision che tutti stanno aspettando con ansia. Considerando quanto sia cambiato nel corso del tempo il franchise, il futuro del nome Call of Duty non è così certo come ci si aspetterebbe e questo è uno dei tanti fattori che tende ad aumentare l’hype in vista dell’annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Già qualche giorno fa serpeggiavano in rete voci che ne svelavano parzialmente l’ambientazione o la probabile data d’uscita, ma stavolta forse ci siamo. La fonte di questo leak è più che autorevole, considerando che si tratta del PlayStation Store.

L’insider Tom Henderson, che già nella giornata di ieri aveva preannunciato con un Tweet l’arrivo di Vanguard il 19 agosto, ha nella giornata di oggi twittato un’immagine del PlayStation Store che conferma quest’ipotesi. Stando a questa versione, Call of Duty Vanguard dovrebbe essere annunciato proprio questo giovedì, precisamente alle ore 19.30 italiane, tramite un evento di Call of Duty Warzone. Vi lasciamo il tweet a cui ci riferiamo proprio qua sotto.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Call of Duty Vanguard: l’annuncio avverrà tramite un evento di Warzone?

Sempre Henderson, negli scorsi giorni, ha affermato che nel prossimo capitolo di Call of Duty saranno presenti ben 24 mappe al lancio, 16 delle quali saranno mappe multiplayer da 6v6. Tornerà anche la modalità Zombies e verrà introdotto il meteo dinamico. Si è anche parlato di una data d’uscita, per ora esclusivamente ufficiosa, settata per il prossimo 5 novembre. Non bisogna far altro che aspettare giovedì e scoprire se tutto ciò è realtà, o come spesso accade, semplici rumor infondati.

Insomma, l’annuncio di Call of Duty Vanguard dovrebbe avvenire il prossimo giovedì, 19 agosto, alle 19.30 italiane. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!