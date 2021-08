Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 5

In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo nel dettaglio delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 5

Finalmente la tanto attesa Season 5 è arrivata e ha portato con se tanti cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di alcune delle armi già presenti nel titolo di Activision.

Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le migliori armi da utilizzare durante la Season 5 di Call of Duty: Warzone.

Le migliori 10

Con il passaggio alla quarta Season gli equilibri di potere tra le armi sono cambiati davvero molto, ma non è andata esattamente allo stesso modo con la quinta. L’ultimo aggiornamento infatti non è andato a modificare molto i valori di alcune delle migliori armi della scorsa stagione. Per questo motivo nella lista delle migliori armi della Season 5 troverete diversi equipaggiamenti che di sicuro avrete utilizzato spesso negli scorsi mesi. Nell’elenco però fortunatamente sono presenti anche alcune nuove aggiunte che contribuiranno a rendere il meta un po’ più vario. Qui di seguito potrete trovare un elenco con i nomi delle 10 migliori armi da utilizzare nel corso della Season 5 di Warzone:

Krig-6

PKM

Tec-9

Em2

Bruen MK9

Swiss K31

C58

MP5

HDR

M16

Krig-6 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Inauguriamo la nostra guida alle migliori armi della Season 5 con il Krig-6, un’automatica estremamente potente anche nella scorsa stagione di Warzone. Questo fucile d’assalto non infligge moltissimi danni, ma ha un rinculo molto basso e un caricatore molto ampio che lo rendono uno strumento affidabile in un gran numero di situazioni differenti. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’Krig-6:

Silenziatore Agency

Canna CMV Mil-Spec da 15″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore STANAG da 60 colpi

Nastro Dropshot

PKM – Warzone: le migliori armi della Season 5

Il PKM è una LMG molto potente che potete utilizzare per devastare i vostri avversari. Quest’arma vanta un’elevato rateo di fuoco, un caricatore molto capiente e soprattutto una stabilità molto elevata per la sua categoria. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal PKM:

Silenziatore Monoblocco

Canna estesa da 26.9″

Laser Tattico

Mirino VLK 3.0X

Impugnatura Snatch

Tec-9 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Il Tec-9 è una delle due nuove armi introdotte con la Season 5 e già adesso si sta rivelando una delle migliori scelte per i giocatori che amano gettarsi nella mischia. Questa SMG semi automatica vanta una precisione eccezionale che vi renderà davvero potentissimi dalla corta distanza. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal Tec-9:

Ripetitore automatico

Impugnatura Bruiser

Torcia Tiger Team

Calcio Raider

Caricatore esteso da 48 colpi

EM2 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Insieme al Tec-9, la Season 5 ha portato su Warzone anche l’EM2. Questo fucile d’assalto automatico possiede un rateo di fuoco abbastanza basso per la sua categoria ma, grazie alla sua precisione e al suo danno molto elevato, rappresenta un’ottima opzione per chi ama combattere dalla medio-lunga distanza. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’EM2:

Silenziatore Agency

Canna Ranger da 27.4″

Impugnatura Field Agent

Mirino Axial Arms X3

Caricatore esteso da 40 colpi

Bruen MK9 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Il Bruen MK9 è una LMG molto utilizzata nella Season 4 che sembra avere ancora qualcosa da dire. Infatti, nonostante non sia molto affidabile sulle lunghe distanze, quest’arma possiede un rateo di fuoco e una velocità di ricarica elevatissimi che la rendono perfetta in tante situazioni diverse. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal Bruen MK9:

Silenziatore Monoblocco

Canna XRX Summit

Laser Tac

Impugnatura Commando

Ottica VLK 3.0x

Swiss K31 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Adesso passiamo allo Swiss K31, un fucile da cecchino estremamente versatile e affidabile. Quest’arma infatti è estremamente simile ad un Kar98k, ma in molte situazioni è in grado di rivelarsi anche più efficace. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dallo Swiss K31:

Silenziatore GRU

Canna Combat Recon da 24.9″

Mirino Royal & Kross 4x

Caricatore da 7 colpi

Nastro serpente

C58 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Il C58 è un fucile d’assalto con una bassa cadenza di fuoco che però splende grazie ad un danno molto elevato a distanza ravvicinata. Quest’arma è stata introdotta nella scorsa Season ed è diventata subito una delle preferite dei giocatori. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dal C58:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 18.5″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore STANAG da 55 colpi

Impugnatura Field Agent

MP5 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Passiamo ora a un’arma che si è sempre comportata bene in quasi ogni stagione: l’MP5. Questa piccola mitraglietta automatica è veloce, precisa e affidabile, e sarà in grado di rendervi davvero pericolosi sulla medio-corta distanza. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’MP5:

Silenziatore Monoblocco

Impugnatura Commando

Caricatore esteso da 45 colpi

Laser Tac

HDR – Warzone: le migliori armi della Season 5

L’HDR è un eccezionale fucile da cecchino che vanta un’elevatissima velocità dei proiettili. Se volete eliminare un bersaglio molto lontano, allora questo è lo strumento perfetto per voi. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’HDR:

Silenziatore Monoblocco

Canna HDR Pro da 26.9″

Mirino con Zoom Variabile

Calcio FTAC Stalker-Scout

Laser Tattico

M16 – Warzone: le migliori armi della Season 5

Concludiamo infine la nostra lista con l’M16, una delle armi più amate dai giocatori storici di COD. Questo fucile è in grado di abbattere velocemente i bersagli più lontani ed è estremamente affidabile anche nei combattimenti a medio-corto raggio. Qui di seguito potrete trovare un elenco con alcune mod che saranno in grado di tirare fuori il massimo dall’M16.

Silenziatore Agency

Canna Strike team da 15.9″

Mirino Axial Arms X3

Impugnatura Field Agent

Caricatore esteso da 45 colpi

Pronti alla Season 5

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 5 di Warzone. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.