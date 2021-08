Battlefield 2042: il titolo utilizzerà anticheat

Icheat sono una delle piaghe per tutti i giocatori competitivi. A sorpresa, da un recente tweet è emerso che il prossimo Battlefield 2042 farà uso di anticheat

Battlefield 2042 è uno dei titoli fps più attesi della fine di quest’anno. Per risolvere o quantomeno arginare l’annoso problema dei cheater, Battlefield 2042 farà uso di un sistema di anticheat sin dal D1. Stando al rumor dunque, DICE e EA non ignoreranno il problema e, a differenza di altri sviluppatori, implementeranno da subito uno tra i più conosciuti sistemi anticheat. Ricordiamo per questo, che il titolo, su PC e console next gen conterà un numero massimo di 128 giocatori in partita.

Secondo un rumor Battlefield 2042 utilizzerà Easy Anticheat

Praticamente quasi ogni shooter multiplayer, da Apex Legends a CoD Warzone, sta affrontando numerosi problemi legati a diffusi fenomeni di cheating. Questi fenomeni stanno dando parecchi fastidi e noie a moltissimi giocatori, sia “amatori” che professionisti e streamer. In molti inoltre, sono rimasti scontenti sulla mancata risposta da parte delle case di sviluppo sul tema (Warzone in primis). A seguito di queste lamentele, DICE sembra aver preso delle misure per assicurarsi che il cheating in Battlefield 2042 non sia un problema.

Stando a un recente tweet dell’insider Tom Henderson, Battlefield 2042 userà Easy Anticheat. Quest’ultimo è uno dei più famosi e conosciuti software anticheat di terze parti. Sebbene non sia un sistema infallibile, è comunque una risorsa in più per evitare il problema. Ricordiamo che si tratta soltanto di un rumor e che non c’è stata ancora una conferma ufficiale né da parte di EA né da parte di DICE. L’uscita di Battlefield 2042 è prevista per il 22 ottobre 2021 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

