Electronic Arts: aperto lo studio Ridgeline Games per Battlefield

Una guerra così importante da meritare un team apposito: Electronic Arts apre i battenti di Ridgeline Games, uno studio tutto per Battlefield

Dopo aver annunciato un modello di sviluppo rivolto a più studi per Battlefield, il publisher e detentore dell’IP Electronic Arts ne ha aperto uno, ovvero Ridgeline Games. A capitanare questa nuova squadra è Marcus Lehto, co-creatore di nientemeno che sua maestà Halo. Il team interessato consiste perlopiù di veterani dell’industria, che svilupperanno una nuova campagna narrativa nel medesimo universo dell’amata serie. Le dichiarazioni di entusiasmo, come spesso e volentieri avviene in questi casi, non si sono certo fatte attendere. Dal canto nostro, noi siamo qui per riportarle.

Ridgeline Games, nuova ala bellica per Electronic Arts

Lehto ha infatti dichiarato per conto di Ridgeline Games: “È un grande onore [per noi] quello di avere l’opportunità di collaborare con DICE e con Ripple Effect per portare avanti la narrazione e lo sviluppo dei personaggi nella serie Battlefield.” Vince Zampella, attuale responsabile del franchise, ha aggiunto: “Investiremo ancora nel futuro dell’IP portando con noi nuovi talenti e prospettive inedite. Con Marcus e la sua squadra al fianco del nostro team globale già consolidato, la serie è nella posizione migliore per avere successo.” Non è detto che la svolta in single player sia dietro l’angolo, vista la promessa di una narrazione più massiccia nelle prossime stagioni di 2042.

We’re all in on the future of Battlefield! We’re continuing to support #BF2042, and welcome our new studio, @RidgelineGames, who will be focusing on a narrative campaign. Read more from GM Byron Beede 👇https://t.co/RHcHYe0opc pic.twitter.com/fO7eCHNDAB — Battlefield (@Battlefield) September 8, 2022

Ovviamente potrebbe esserci dell’altro, ma dovremo attendere per saperne di più. Purtroppo, l’autoproclamato “papà di Halo” ha avuto avventure burrascose dopo le sue prime scorribande con Master Chief. Marcus Lehto ha infatti fondato in seguito V1 Interactive, chiuso dopo il flop dello sfortunato Disintegration. In quanto a questa nuova apertura, il suo tempismo non potrebbe essere migliore: fino a poco tempo fa si parlava infatti di una potenziale acquisizione da parte di Amazon. Un modo come un altro, questo, per ricordarci che EA non intende avere nessuno a cui fare rapporto per diverso tempo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo fiocco verde mimetico? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.