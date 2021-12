Battlefield: nuovi giochi e “un universo di gioco” interconnesso?

EA ha parlato di recente dei propri nuovi progetti (e forse nuovi giochi) che riguardano il futuro e l’universo di Battlefield

Come parte di un importante cambiamento di studio annunciato oggi da EA, il colosso ha segnalato l’intenzione di creare un “universo Battlefield interconnesso” (ciò potrebbe eventualmente alludere all’arrivo di nuovi giochi). Battlefield 2042 lanciato di recente non sta ricevendo il riscontro sperato da Electronic Arts, ma il publisher prevede di espandere il franchise in grande stile. Per quanto Activision abbia integrato le sue versioni annuali di Call of Duty con CoD Mobile e Warzone, sembra che EA voglia aumentare l’importanza di Battlefield e ciò potrebbe includere nuovi giochi da studi tra cui Ripple Effect.

Battlefield: i “nuovi progetti” relativi alla saga potrebbero non essere necessariamente nuovi giochi

Parlando con GameSpot, Vince Zampella, il co-fondatore di Respawn che ora sta supervisionando anche il franchise di Battlefield, ha spiegato che l’intento qui non è sostituire Battlefield 2042 o “sfornare” nuovi giochi nel breve termine, ma piuttosto creare un “universo Battlefield interconnesso”:

Continueremo a evolvere e far crescere Battlefield 2042, ed esploreremo nuovi tipi di esperienze e modelli di business lungo la strada che possiamo aggiungere a quelle basi per fornire una fantastica gamma di esperienze per i nostri giocatori. In questo universo, il mondo è interconnesso con personaggi e narrativa condivisi. Questo universo è anche costruito con la nostra community mentre sfruttiamo la potenza del portale e dei contenuti generati dagli utenti che mettono la creatività nelle mani dei nostri giocatori.

A questo punto, i piani dell’universo interconnesso sembrano ancora piuttosto vaghi. Sappiamo già che Battlefield Mobile è in arrivo da Industrial Toys, lo studio co-fondato dall’ex presidente di Bungie Alex Seropian, e EA ha recentemente suggerito che un nuovo gioco Battlefield gratuito potrebbe arrivare in futuro, anche se Zampella non ha confermato eventuali piani specifici.

Oltre a ciò, c’è almeno un altro possibile titolo in lavorazione da Ripple Effect (precedentemente DICE LA). Il nuovo studio con sede a Seattle fondato da Marcus Lehto (meglio conosciuto per il suo ruolo di primo piano nella serie Halo), nel frattempo, sta lavorando alla costruzione del mondo e alla narrativa all’interno del franchise di Battlefield. EA ha indicato che ognuno degli studi coinvolti sta lavorando a una nuova “esperienza” nell’universo di Battlefield. Ciò non significa esplicitamente che tutti questi progetti prenderanno la forma di giochi: la terminologia delle “esperienze” consente un po’ di spazio di interpretazione ampio.

“Intendiamo costruire un universo Battlefield, uno con più progetti interconnessi con il giocatore al centro”, ha detto Zampella. “Abbiamo in programma di far crescere Battlefield e far incontrare i giocatori attraverso varie esperienze e modelli di business, incluso il nostro prossimo Battlefield Mobile in arrivo nel 2022 da Alex Seropian e Industrial Toys”.

