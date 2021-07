DICE LA diventa Ripple Effect e lavora ad un nuovo gioco

Cambio di nome per DICE EA, che diventa ufficialmente Ripple Effect e conferma di essere al lavoro su di un nuovo gioco, non ancora annunciato

DICE LA, che ha recentemente annunciato di essere al lavoro su di una modalità non svelata per Battlefield 2042, ha ufficialmente cambiato nome in Ripple Effect. La conferma della nuova denominazione dello studio è arrivata attraverso un post ufficiale, tramite il quale il team ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni. Tra gli obiettivi prefissati abbiamo la volontà di divenire uno studio in grado di eccellere in ogni ambito, sia per quanto concerne la creazione dei giochi, che relativamente al processo di sviluppo, indipendentemente dalla grandezza del progetto.

DICE LA cambia nome in Ripple Effect e conferma i lavori su di un nuovo gioco

Il co-fondatore di Respawn, Vince Zampella, continuerà a dirigere il team, lavorando di fianco al GM Christian Grass, che si è così espresso in merito a questo cambiamento:

“Siamo davvero orgogliosi di quanto abbiamo realizzato come DICE LA, e lo stesso team DICE rimarrà per sempre una parte del nostro DNA, ma nel corso degli ultimi otto anni abbiamo sviluppato la nostra personale cultura, assieme ad un modo nostro di realizzare le cose. Siamo emozionati all’idea di guardare al futuro, espandere lo studio e dare vita alla nostra propria identità.”

Queste, invece, le parole di Vince Zampella:

“I talenti in questioni hanno una comprovata esperienza nel realizzare titoli di alta qualità, e lo studio è pronto per realizzare giochi ancora più incredibili nel prossimo futuro. Grazie ad un nuovo campus in Los Angeles e la presenza di posizioni lavorative da remoto, adesso è davvero il momento migliore per unirsi a noi.”

Oltre alla già annunciata modalità inedita per Battlefield 2042, gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro anche su di un nuovo gioco, non ancora svelato.

La storia di Ripple Effect è davvero interessante: tutto ebbe inizio quando DreamWorks Interactive venne acquistata da Electronic Arts nel 2000, per poi essere rinominata in EA Los Angeles. Un nuovo cambio di nome, stavolta in Danger Close Games, avvenne nel 2010, con lo studio che divenne responsabile del franchise di Medal of Honor. In seguito all’accoglienza tiepida del capitolo conosciuto come Warfighter, nel 2013 il team venne chiuso, e parte dello staff venne trasferito in DICE LA.

