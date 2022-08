FromSoftware: Sony e Tencent acquistano altre quote azionarie

Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’aumento delle quote azionarie di FromSoftware possedute da Sony e Tencent, che sono passate rispettivamente al 14% e al 16%: scopriamo insieme tutti i dettagli

L’esorbitante successo ottenuto da Elden Ring ha reso FromSoftware una delle aziende più promettenti del panorama videoludico. Forte dell’esperienza con la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e l’atipico Sekiro, l’azienda ha affinato la sua lama andando a creare un Souls Open World di pregevolissima fattura. Ve ne abbiamo parlato in una recensione più che esaustiva, che trovate cliccando qui, ma è sempre bello poter ricordare tutte le ore spese in quella che ormai si può considerare l’Opera Magna di Hidetaka Miyazaki. Un’azienda molto allettante, quindi, per colossi come Sony e Microsoft, e considerando le grandi sorprese che ci hanno sparato addosso negli ultimi anni (vedasi, fra le tante, Zenimax e Activision acquisite da Microsoft) non ci stupiremmo se FromSoftware fosse sorvegliata speciale per un’azione simile.

Già in aprile, alcuni rumor riguardanti la sua acquisizione da parte di Sony PlayStation avevano iniziato a serpeggiare in rete, per poi cadere lentamente nel dimenticatoio. È notizia ufficiale delle scorse ore, invece, che la casa di PlayStation abbia aumentato le sue quote azionarie in FromSoftware, portandole al 14,09%. Anche Tencent, il colosso cinese che va comprando a destra e a manca ultimamente, ha aumentato la sua quota, portandola al 16.25%. Ricordiamo però che la maggioranza delle azioni è sempre e comunque tenuta da Kadokawa, che si attesta sul 69.66%.

Sony acquista un’altra fetta di FromSoftware insieme a Tencent

Bisogna ammettere che le proprietà intellettuali di FromSoftware, così come le sue effettive capacità nello sviluppo di grandi videogiochi, sono ad oggi sotto il riflettore di tante aziende. Pur ammettendo l’ottimo lavoro svolto con i lavori a cui abbiamo accennato prima, in particolar modo Bloodborne, l’azienda con Elden Ring ha superato lo scoglio della nicchia per gettarsi di prepotenza nel grande mondo del mainstream. Ricordiamo che Elden Ring è ancora oggi uno dei titoli più protagonisti di streaming su Twitch.

E questo è quanto, dunque, Sony ha aumentato la sua quota azionaria in FromSoftware, strappandone un altro pezzettino a Kadokawa. Chissà se, in futuro, proprio su queste pagine di tuttoteK potremo dar notizia di un'acquisizione completa.