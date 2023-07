Armored Core 6: Fires of Rubicon, pubblicato il nuovo Story Trailer

FromSoftware e Bandai Namco hanno recentemente pubblicato uno Story Trailer per Armored Core 6: Fires of Rubicon in cui viene approfondito il passato del protagonista

Ormai manca davvero poco all’uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon, l’ultimo capitolo della storica saga targata FromSoftware. Dall’annuncio ad oggi il gioco si è mostrato molto spesso grazie a tanti trailer e gameplay diversi, ma fino ad ora le informazioni sull’effettiva storia del titolo erano davvero scarse. Adesso però la situazione finalmente è cambiata, dato che finalmente è stato pubblicato uno Story Trailer per Armored Core 6: Fires of Rubicon in cui viene approfondito il passato del protagonista.

Lo Story Trailer di Armored Core 6 narra le gesta di C4-621

Grazie a questo Story Trailer finalmente sappiamo che in Armored Core 6 il nostro protagonista sarà C4-621. C4-621 è un pilota che, insieme ad una piccola squadra, ha preso parte ad una difficilissima missione che prevedeva di abbattere un enorme carrarmato robotico e un potentissimo cannone laser gigante. La missione alla fine è stata un successo, ma per ottenere la vittoria purtroppo l’intera squadra è andata persa e con loro anche il protagonista.

Ovviamente però questa non è certamente la fine per C4-621. A quanto pare infatti il suo corpo è sopravvissuto al combattimento e sul finale del trailer possiamo vedere il già noto Supervisore Walter intento a riportarlo nel mondo dei vivi. Una volta ritornato operativo C4-621 avrà nuovamente uno scopo e sarà inviato a combattere sul misterioso Rubicon 3.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.