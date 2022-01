Apex Legends: presentati i regali per l’anniversario

Electronic Arts ha annunciato l’arrivo di alcuni regali in Apex Legends per celebrare l’anniversario del gioco

Tra i vari franchise sparatutto sviluppati negli studi di Electronic Arts, alcuni continuano inevitabilmente a prevalere sugli altri. Battlefield 2042 non sta ottenendo il successo sperato, ed EA sembra decisa a voler apportare un qualche tipo di cambiamento al nuovo titolo di DICE, dicendosi inoltre alquanto delusa dall’operato del team di sviluppo. Non per nulla, proprio nelle scorse ore sono stati annunciati dal publisher ben tre giochi di Star Wars in arrivo nei prossimi anni, ma nessuno di questi sarebbe inerente Star Wars Battlefront, titolo realizzato da DICE.

Al loro posto, chi si occuperà di queste nuove opere sarà invece Respawn Entertaiment, che si trova attualmente a raccogliere i frutti dell’enorme successo di Apex Legends. E a proposito di Apex Legends, il popolare battle royale spegnerà tra poco tre candeline per commemorare il suo terzo anniversario, e in occasione di questo evento EA ha annunciato l’arrivo di alcuni regali in Apex Legends, che includeranno anche personaggi e Pack a tema.

Che regali ci saranno per l’anniversario di Apex Legends?

ISi darà il via ai festeggiamenti in via ufficiale a partire dall’8 febbraio, dilungandosi in tre settimane piene di giveaway con diverse tipologie di ricompense. Saranno rilasciati un totale di 10 Packs, suddivisi in nove Pack tematici e un Leggendario; insieme a essi, i regali per l’anniversario di Apex Legends figureranno anche tre personaggi: Octane, Wattson e Valkyrie. Quest’ultimi saranno permanentemente ottenibili se riscattati nella settimana ed essi dedicata, dunque nel caso siate interessati a riceverli è stato stilato anche il programma ufficiale, che mostra le date nelle quali saranno donati questi “regali”.

Dall’8 febbraio al 15 febbraio si potranno riscattare tre Pack a tema, insieme al personaggio Octane; dal 15 febbraio al 22 febbraio si potrà ricevere Wattson insieme ad altri tre Pack a tema; dal 22 febbraio al 1 marzo sarà infine il turno di Valkyrie, e per chiudere in bellezza il mese oltre ai tre Pack a tema verrà aggiunto anche un Pack Leggendario. Nel caso vi troviate invece ad avere già tutti e tre i personaggi, perlomeno riceverete comunque gratuitamente i vari Pack di gioco.

Sempre a febbraio ci sarà anche l’inizio della Season 12 di Apex Legends denominata Defiance, che andrà ad introdurre Control, una nuova modalità 9 contro 9 a tempo limitato. Saranno apportate delle modifiche a Olympus e aggiunto un altro personaggio Legend già presentato in precedenza, di nome Mad Maggie. Infine, il trailer di quest’ultima stagione verrà mostrato il 27 gennaio, dunque non restano altro che un paio di giorni per poter vedere ulteriori dettagli.

