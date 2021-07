Fortnite: arriva la skin di Batman Zero Corazzato nel negozio oggetti

Il negozio oggetti di Fortnite accoglie Batman Zero Corazzato, la nuova skin disponibile nel gioco in qualità di ultimo ambizioso crossover

Ci sono stati tanti leak in merito, ma alla fine è ufficiale: nel negozio oggetti di Fortnite, la nuova skin è Batman Zero Corazzato. Con lui, Bruce Wayne arriva a quota quattro: i primi due personaggi sono stati la versione classica e quella cinematografica (Il Cavaliere Oscuro) del leggendario Crociato Incappucciato, mentre più di recente abbiamo visto la più “militare” versione Punto Zero nell’arco dell’eponima stagione. Ora, il supereroe sarà disponibile gratuitamente come premio per tutti coloro i quali abbiano letto il fumetto tie-in ufficiale curato da DC Comics ed Epic Games.

Zero Corazzato, campione assicurato: ecco la nuova skin di Batman nel negozio oggetti di Fortnite

I giocatori che hanno raccattato tutti i codici di Batman x Fortnite: Zero Point potranno ottenere gratuitamente l’aspetto corazzato della skin, mentre tutti gli altri dovranno invece comprarlo nel negozio oggetti alla modica cifra di 2100 V-buck. L’universo DC non è certo al suo debutto nel battle royale di Epic Games, però. Per Gotham abbiamo già visto Harley Quinn, Catwoman e, nel bundle Ride bene chi ride ultimo, Joker e Poison Ivy. Gli altri eroi e cattivi dell’universo fumettistico includono anche Flash, Black Manta, Deathstroke e Beast Boy, mentre altri personaggi hanno fatto parte dei vari Pass.

Alludiamo ad Aquaman, protagonista della stagione Tuffati, mentre Corvina Rinata è stata uno dei benvenuti volti nuovi di Punto Zero. Inoltre, la seconda Crew di Fortnite ha incluso Freccia Verde nella versione vista in Arrow. La skin esclusiva alla Crew di questo mese viene invece dal mondo Marvel, ed è nientemeno che Loki. Tornando all’immaginario DC, la skin segreta di Superman è ancora in viaggio: le missioni per sbloccare l’eroe di Krypton faranno capolino, presumiamo, con lo stesso ritardo con cui è arrivato Neymar Jr.. Stando a un leak dovremmo vedere presto il protagonista di un altro crossover, nientemeno che LeBron James.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del nuovo arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.