Apex Legends: ecco le abilità di Valkyrie

Una delle novità principali del nuovo Apex Legends Origini sarà la nuova Leggenda Valkyrie: approfondiamo insieme la sua storia e la sua abilità!

Tra tutte le novità inserite nel nuovo aggiornamento, probabilmente la nuova Leggenda è l’elemento che più ha attirato l’attenzione dei fan. Essendo uno dei primi tentativi di inserire dei collegamenti tra la trama di Apex Legends e quella di Titanfall 2 (che ricordiamo esser stati entrambi sviluppati da Respawn Entertainment), viene facile spiegarsi l’attenzione rivolta nei confronti del nuovo personaggio. In questa guida per Apex Legends verranno approfondite le varie abilità di Valkyrie, così che i giocatori possano fin da subito utilizzare il personaggio al meglio delle proprie capacità.

Innanzitutto, un po’ di background narrativo

Prima di iniziare, è doveroso spendere due parole sul background narrativo della Vendicatrice Alata. Nome in codice di Kairi Imahara, donna di 27 anni, Valkyrie è un personaggio sfacciato, audace, fiero e spietato. Molto simile caratterialmente a suo padre, l’Apex Predator Viper, nel tempo lo ha adottato come modello da seguire. Dopo la sua morte infatti, diventa ossessionata con l’idea di vendicarlo. Da quel momento infatti, dedica la sua esistenza nel trovare l’uomo che ritiene responsabile per la morte di suo padre, ovvero il comandante Kuben Blisk.

Quando riesce finalmente a trovare il comandante Blisk, alla fine decide di non ucciderlo. Avendolo comunque ferito, se ne approfitta per rubargli il biglietto di invito per gli Apex Games. L’arma principale di Valkyrie, ovvero il suo elegante jetpack, è stata creata in onore della memoria di suo padre: esso è stato costruito infatti dai resti del suo vecchio Titan, il Northstar. Detto questo, nei successivi paragrafi di questa guida per la nuova season di Apex Legends, parleremo delle singole abilità di Valkyrie.

Abilità tattica e passiva – Apex Legends: abilità di Valkyrie

Nella sostanza, Valkyrie domina i cieli grazie al suo jetpack. La sua abilità passiva, denominata “Jet VTOL”, permette appunto di utilizzare il jetpack per volare in aria: esso ha un serbatoio limitato chiaramente, che però si rigenererà gradualmente. Nonostante questa necessaria limitazione, tale abilità sarà comunque fondamentale: la possibilità di spostarsi in maniera così fluida tra le varie piattaforme e i vari punti di interesse vi darà un enorme vantaggio rispetto agli avversari, rendendovi un bersaglio più complicato da colpire.

Grazie all’abilità tattica di Valkyrie, avrete inoltre un metodo alternativo per causare danni agli avversari e disorientarli. Essa si chiama “Tempesta di missili”, e permette di sparare una sciame di mini-razzi che vi servirà come alternativa alle vostre munizioni standard.

Abilità ultimate – Apex Legends: abilità di Valkyrie

In Apex Legends, le abilità ultimate sono una delle caratteristiche più importanti delle Leggende, e Valkyrie non è da meno. La sua abilità ultimate dimostra nuovamente l’elevata capacità di spostamento del personaggio. Essa si chiama “Slancio etereo”, e permetterà al giocatore di effettuare un enorme salto verso l’alto, di fatto sottraendosi dal combattimento in corso. Anche gli alleati inoltre potranno agganciarsi ai sistemi di decollo per seguire Valkyrie, rendendo l’abilità utile per tutta la squadra: se il team si troverà in difficoltà in un scontro, basterà che tutti i membri si trovino abbastanza vicini per usare Slancio etereo come via di fuga e salvarsi la pelle.

Conclusioni

In fin dei conti, possiamo dire che il personaggio, Valkyrie, con tutte le sue abilità, promette molto bene come nuova aggiunta del roster di Apex Legends. Dal momento che il nuovo aggiornamento è disponibile a partire da oggi, chi è interessato a vedere come si inserirà nella scena competitiva dovrà già da adesso tenere d’occhio questa nuova Leggenda.

Per rimanere aggiornati su Apex Legends (potete trovare qui il trailer del nuovo battle pass o il trailer di lancio della nuova stagione) e tutte le novità più importanti del settore videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se preferite invece comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.