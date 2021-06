Valorant: un concerto per celebrare il primo anniversario del titolo

Prime Gaming e Riot Games collaborano per un festival di musica elettronica avanguardista per festeggiare il primo anniversario di Valorant

In occasione del primo anniversario di Valorant, il gioco multiplayer sparatutto in prima persona sviluppato da Riot Games, andrà in scena il wwFest: Unlocked YR1: un concerto di musica elettronica d’avanguardia trasmesso in diretta su Crown Channel, il canale YouTube di Prime Gaming. L’evento prevede la partecipazioni di numerosi artisti, che si esibiranno in contemporanea da diverse parti del mondo. Si tratta della seconda edizione del festival, che aveva esordito lo scorso Gennai0 con il nome di wwFest: VALORANT.

wwFest: Unlocked YR1, data e dettagli del festival organizzato per festeggiare il primo anniversario di Valorant

Il festival organizzato in occasione dei festeggiamenti del primo anniversario di Valorant avrà luogo il prossimo 25 giugno. La durata dell’evento sarà di circa sei ore, durante le quali si alterneranno diverse esibizioni, che avranno luogo negli Stati Uniti, in Corea del Sud, negli Emirati Arabi Uniti, in Messico e in Germania. Lo spettacolo sarà caratterizzato dalla presenza di elementi interattivi del gameplay di Valorant nella chat di Twitch, tramite la quale agli spettatori avranno il controllo su aspetto, sensazioni e tono delle prestazioni. La stella del festival è Gryffin, il musicista, DJ e produttore americano famoso per il remix di Years and Years dei Desire.

Valorant lancerà presto l’aggiornamento che introdurrà la terza stagione del gioco e che andrà ad arricchire il roster dei personaggi giocabili con l’inserimento di un nuovo agente. Inoltre, sempre entro la fine dell’anno, è prevista l’uscita del primo titolo spin off della saga: il simulatore di appuntamenti Valorant: Agents of Romance.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le principali novità legate ai migliori giochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.