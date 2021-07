Venezia 78: Madres Paralelas di Pedro Almodóvar apre la mostra

Madres Paralelas di Pedro Almodóvar scelto come film d’apertura per la 78esima Mostra Internazionale d’arte del Cinema di Venezia. Con attrice protagonista Pelepole Cruz, un nuovo grande capitolo sul ritratto intenso sulla sensibilità femminile e il senso di maternità

Sarà Pedro Almodóvar ad inaugurare la prossima edizione de la Mostra Internazionale d’arte del Cinema di Venezia, con l’attesissima pellicola Madres Paralelas. La conferma di un grande talento e onore, dopo l’esperienza del premio Leone d’oro alla carriera ottenuto due anni fa con Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Un ritorno sui suoi passi di origine, come dichiara lo stesso P. Almodóvar:

Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento. Sono molto grato al festival per questo riconoscimento e spero di esserne all’altezza