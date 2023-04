Apex Legends: arriva Ballistic!

Respawn Entertainment ha appena annunciato il prossimo personaggio giocabile di Apex Legends, si tratta di Ballistic. Ecco tutto al riguardo

Lo sviluppatore Respawn Entertainment ha rivelato il prossimo personaggio che si aggiungerà al roster del gioco battle royale Apex Legends, in arrivo con la Season 17 il 9 maggio, il nuovo personaggio giocabile che si aggiunge al roster di Apex Legends è Ballistic. Qui in basso vi proponiamo l’ultimo episodio di Storie di Frontiera in cui viene presentato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: il passato di Ballistic

Ballistic, il nuovo personaggio di Apex Legends, è un ex atleta del Thunderdome la cui carriera si è conclusa con la tragica morte del suo compagno di squadra e cognato. Da allora è diventato un po’ solitario, scegliendo di trascurare la sua famiglia fino alla sua partenza. Ballistic scoprirà in seguito che suo figlio si è qualificato per gli Apex Games e questo lo spinge ad agire e a stipulare un accordo con il Sindacato per sostituire il figlio negli Apex Games e tenerlo così al sicuro.

Intitolata Arsenal, la nuova stagione di Apex Legends riceverà un reveal trailer nel corso di questa settimana, nel quale probabilmente otterremo maggiori dettagli sulle abilità di Ballistic e sul relativo gameplay generale. Il reveal trailer del personaggio in questione si è concentrato principalmente sulla storia di background.

La nuova stagione di Apex Legends è ancora in larga parte avvolta dal mistero, ma lo studio ha annunciato un aggiornamento della mappa World’s Edge. Apex Legends ha appena dato il via all’evento Veiled Collection, che ha portato con sé una nuova modalità a tempo limitato – TDM Unshielded Deadeye – insieme a nuovi cosmetici e a una nuova skin Prestige per Caustic. Vi ricordiamo che da qualche tempo a questa parte ha debuttato anche la controparte mobile del famoso titolo di Respawn del quale vi abbiamo parlato, maggiori dettagli al riguardo in questo post. Qui invece trovate le novità della versione PS5 e Xbox Series X del gioco. In questo articolo vi abbiamo poi proposto un’intervista al pro player ShRP.

