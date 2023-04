4DDiG Duplicate File Deleter: come liberare spazio sul disco su Mac

In questo articolo vi parliamo di 4DDiG Duplicate File Deleter, un software molto utile per liberare spazio sul disco del vostro Mac

La de-duplicazione dei file è un processo importante per liberare spazio su disco e migliorare le prestazioni del sistema. Quando si salva un file, si crea una copia di esso sulla memoria del dispositivo. Se lo si salva più volte, si finisce per creare diverse copie dello stesso file. Può succedere anche di scaricare più volte lo stesso file perché non ricordiamo dove li abbiamo salvati l’ultima volta. Questo può occupare inutilmente spazio su disco e rallentare il sistema.

La de-duplicazione dei file o rimozione dei file duplicati viene utilizzata per individuare e rimuovere le copie inutili di un file, mantenendo solo una copia del file e liberando lo spazio occupato dalle copie duplicate. Questo processo aiuta a liberare spazio su disco, a migliorare le prestazioni del sistema e a migliorare l’efficienza delle operazioni di backup dei dati. La rimozione dei duplicati non solo permette di risparmiare spazio e di rendere più efficiente il vostro Mac, ma anche di rendere più chiara l’organizzazione dei file. Insomma, abbiamo capito che la de-duplicazione è molto utile. Ora vediamo come liberare spazio sul disco su Mac con un software ad-hoc come 4DDiG Duplicate File Deleter.

4DDiG Duplicate File Deleter: come liberare spazio su disco su Mac con da de-duplicazione

Nei prossimi paragrafi vi spiegheremo passo passo come liberare spazio sul disco del vostro Mac utilizzando 4DDiG Duplicate File Deleter per rimuovere i file duplicati.

Scegliete una cartella da scansionare: innanzitutto dovrete scaricare e installare 4DDiG Duplicate File Deleter sul vostro Mac. Una volta aperto il software potrete selezionare la cartella da scansionare.

Impostate i parametri di scansione : facendo clic sul pulsante a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a sinistra potrete personalizzare la ricerca dei file. Vediamo le impostazioni principali: Generali : di default sarà selezionata l’opzione “Contenuto” e “Sposta nel Cestino”, il che significa che i file duplicati verranno filtrati in base al contenuto e i duplicati verranno spostati nel Cestino. Si può anche impostate un filtro sulla dimensione dei file. Ignora la scansione : permette di escludere alcuni file dalla de-duplicazione come i file nascosti, fili di sistema o specificare delle sottocartelle. Tipi di file : puoi scegliere di scansionare file Video, Audio, Immagini, Documenti oppure specificare le estensioni in un elenco.

: facendo clic sul pulsante a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a sinistra potrete personalizzare la ricerca dei file. Vediamo le impostazioni principali:

Anteprima: dopo la scansione, 4DDiG Duplicate File Deleter elencherà tutti i file duplicati in base ai criteri di ricerca. Nel pannello di destra, varranno mostrate la quantità e la dimensione di ciascun tipo di file. Con l’icona a forma di occhio, è possibile visualizzare in anteprima il file. Dopo aver selezionato i file duplicati che non ci interessano, fai semplicemente clic su rimuovere per eliminarli.

Ora basterà attendere qualche istante per concludere la procedura. Il vostro disco su Mac ora è privo di duplicati! Ovviamente potete anche decidere di scansionare un supporto esterno come un hard disk o una scheda SD, basterà collegarlo al PC.

FAQ

Quali sistemi operativi sono supportati?

4DDiG Duplicate File Deleter è disponibile su Mac e Windows 11/10/8.1/8/7.

Quali tipi di file posso de-duplicare?

Si possono de-duplicare file di immagine, video, audio, documenti, email e archivi e molti altri.

Funziona con file fotografici RAW?

Sì, sono supportati i più comuni file RAW come NEF, CR2, ORF ma anche PSD, DNG e molti altri.

Quali dispositivi posso scansionare?

Possiamo scansionare PC e laptop dotati di sistema operativo MacOS o Windows, schede SD e TF, chiavette USB, HDD, SSD, fotocamere e lettori MP3 dotati di memoria interna.

