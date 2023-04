Recensione GEEKOM Mini IT8: un mini PC semplice ed efficace

Questa è la recensione di GEEKOM Mini IT8, un mini PC non di ultimissima generazione che però ha ancora moltissimo da dire. Ascoltiamolo insieme!

Oggigiorno i mini PC sono diventati una validissima alternativa ai PC desktop o laptop perché sono potenti, compatti e consumano meno energia. Vanno benissimo per assolvere alla maggior parte delle esigenze dell’utente medio, che sia a casa o in ufficio. Questo GEEKOM Mini IT8, protagonista della recensione, è un po’ quello che consideriamo un modello entry level. Scopriamo perchè!

Specifiche tecniche

Dimensioni : 117 x 112 x 45.6 mm, 572.6 g

: 117 x 112 x 45.6 mm, 572.6 g CPU : Intel Core i5-8279U di 8a generazione (4 core, 8 thread, 6M cache, fino a 4,10 GHz), TDP 28 W

: Intel Core i5-8279U di 8a generazione (4 core, 8 thread, 6M cache, fino a 4,10 GHz), TDP 28 W iGPU : Intel Iris Plus 655

: Intel Iris Plus 655 RAM : SODIMM DDR4 a doppio canale, 8 GB/16 GB, espandibile fino a 32 GB

: SODIMM DDR4 a doppio canale, 8 GB/16 GB, espandibile fino a 32 GB Storage : 1 x SSD (M.2 SATA/PCIe), 256 GB/512 GB; espandibile fino a 1 TB 1 x slot per disco rigido SATA da 2,5″ (7 mm), espandibile fino a 2 TB

: Sistema operativo : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Connettività : Bluetooth v4.2, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi 5

: Bluetooth v4.2, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi 5 Porte I/O: 3 x Porte USB 3.2 Gen 2, 2 x Porte USB-C (solo dati), 1 x Lettore di schede SD, 1 x Presa per cuffie da 3,5 mm, 1 x Porta Gigabit Ethernet RJ45, 1 x Porta HDMI 2.0, 1 x Mini DisplayPort

Recensione GEEKOM Mini IT8: design e costruzione

Il design è in pieno stile GEEKOM. Abbiamo davanti un mini PC di forma quadrata, con angoli smussati e di colore nero, opaco ai lati – giustamente perché è la parte che verrà toccata più spesso – e lucido sopra per dare un tocco di eleganza. Anche se non ci sono grandissime novità a livello di design, se non il colore, possiamo dire che si tratta di un prodotto minimale e bello da vedere, sia in casa e ancor più in ufficio. E, in caso no vogliate averlo sotto gli occhi, è facilissimo da nascondere grazie alle dimensione compattissime.

DSC6996

DSC6995

La costruzione è eccellente. Scricchiolii quasi assenti e ottima solidità al tatto. Il telaio interno in alluminio e gli inserti in gomma fanno il loro lavoro e lo rendono non solo resistente, ma anche ben attaccato alla superficie di appoggio. Se si vuole trovare un pelo nell’uovo, potremo dire che la parti lucide tendono facilmente ad accumulare sporcizia, ma basta una passata con un panno ogni tanto e passa la paura.

La confezione è completissima come sempre e contiene, oltre al mini PC:

Supporto VESA, per appenderlo dietro al monitor o dove si desideri

Alimentatore

Cavo HDMI

Guida utente

Biglietto di ringraziamento

Recensione GEEKOM Mini IT8: analisi delle prestazioni

Passiamo ora alla parte dedicata all’analisi tecnica delle prestazioni. Come si comporta oggi il processore Intel Core i5-8279U all’interno di questo piccolo case? Il modello che abbiamo testato è dotato anche di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria di massa. Vediamo come si è comportato nei nostri test!

Per lo stress test della CPU abbiamo utilizzato Cinebench. Il punteggio ottenuto dal nostro mini PC è stato di 1022 per il single core e 4123 per il multi core. Si tratta di un risultato che rientra perfettamente nelle aspettative riposte in questo processore. Dando uno sguardo più nel dettaglio, vediamo come la CPU riesca sa stare intorno ai 3.6 GHz per tutta la durata del test. Non si raggiunge quindi il picco massimo di 4.10 GHz, ma il sistema limita la potenza – infatti ferma a 15 W – per fornire delle performance più stabili durante tutto il test durato 10 minuti. Buona anche la gestione delle temperature che rimangono sotto i 70 °C con qualche sporadico picco sui 75 °C.

Nel test multi core, tutti e quattro vengono fatti funzionare stabilmente attorno ai 3.2 GHz. Anche se all’inizio c’è stato un piccolo drop nelle prestazioni dovuto ad una temperatura che ha superato i 90 °C, poi la CPU ha lavorato stabilmente. Ottimo controllo quindi della potenza, anche se in questo caso le temperature sono attorno agli 80 °C.

Frequenze_single

Temperature_single

Potenza_single

Frequenze

Temperature

Potenza

Questo GEEKOM Mini IT8 è dotato anche di una iGPU Intel Iris Plus 655. Si tratta di uno dei primi esperimenti di Intel quando tentò di far fare il salto di qualità alle sue soluzioni di grafica integrata. Risultato? Abbiamo testato la GPU con Unigine Heaven Benchmark 4.0 in 1080p e settaggi alti ottenendo un frame rate medio di 18.7 fps, con evidenti e frequenti cali fino a fps. Migliora la situazione riducendo la risoluzione a 720p, con 46 fps di medio e senza andare mai sotto ai 19. Di fatto è quindi difficile giocare in FHD con questo mini PC, ma probabilmente possiamo giocare alcuni giochi meno recenti in HD con settaggi alti. La parte grafica più avanzata ci verrà in aiuto invece in altri contesti come l’editing fotografico o la riproduzione di contenuti ad alta risoluzione.

Le memorie installate non fanno gridare al miracolo, ma con i loro circa 500 MB/s di velocità sia in lettura che scrittura sequenziali possono garantire una buona fluidità e usabilità. Dovrete solo attendere qualche secondo in più all’avvio rispetto ad un moderno PC. La lettura random è un po’ il tallone di Achille perché non arriva a 40 MB/s.

Recensione GEEKOM Mini IT8: usabilità

Veniamo all’esperienza d’uso. Riteniamo che si tratti di un dispositivo molto valido nell’uso di tutti i giorni. Le applicazioni si aprono velocemente e sono reattive, anche nel multitasking grazie al potente processore con 4C/8T e all’abbondante RAM. Nessun problema a gestire file office – Word, Excel, PowerPoint, ecc… – anche di grosse dimensioni. Abbiamo provato anche qualche lavoro di fotoritocco e grafica con GIMP e non abbiamo incontrato grossi problemi anche se per un uso professionale forse conviene orientarsi verso qualcosa di più potente. Per uso amatoriale va più che bene abbinato ad un buon monitor.

Per navigare nel web o fruire di contenuti multimediali è anche sovradimensionato. Se il vostro target è solo ed esclusivamente questo, forse con un Mini Air 11 potrete essere felici.

Conclusioni

Tiriamo le somme di questa recensione di GEEKOM Mini IT8. Abbiamo recensito il modello dotato di processore Intel Core i5-8279U 16 GB di RAM e 512 di memoria di massa. Globalmente ci riteniamo molto soddisfatti del rapporto qualità prezzo. Si tratta di un mini PC adatta ad essere utilizzato a casa, a scuola e in ufficio per studia, lavorare e rilassarsi. Molto duttile, può coprire gran parte delle attività quotidiane anche se rimangono ancora fuori il gaming e l’editing video. Qualche pecca se vogliamo trovarla è sulle temperature sotto stress un po’ elevate e le memorie non proprio di ultima generazione.

Se volete una soluzione molto compatta per fare spazio nella vostra scrivania in ufficio o un casa, GEEKOM Mini IT8 è una ottima soluzione! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!

7.7 Punti a favore Dimensioni compatte

Dimensioni compatte Design e costruzione

Design e costruzione Ottimo rapporto qualità prezzp Punti a sfavore Temperature un po' alta sotto stress

Temperature un po' alta sotto stress Ancora non adatta al gaming o editing video

Ancora non adatta al gaming o editing video Memorie non al top