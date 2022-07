Intervista a ShRP, Pro Player di Apex Legends per Reply Totem

Abbiamo avuto il piacere di parlare con ShRP, Pro Player di Apex Legends per Reply Totem, e dalla nostra chiacchierata è nata un’intervista molto interessante

Recentemente abbiamo avuto modo di parlare con Dennis “ShRP” Fratantonio, un noto Pro Player italiano di Apex Legends. Nel corso della nostra chiacchierata abbiamo toccato diversi argomenti molto interessanti, come ad esempio l’introduzione di Dennis al mondo degli eSports e lo stato attuale del Battle Royale di Electronic Arts. Se questi argomenti vi interessano e siete curiosi di scoprire cosa ha da dire ShRP, allora non dovrete fare altro che continuare a leggere la nostra intervista.

Dall’estero all’Italia

Prima di passare all’intervista vera e propria vogliamo parlarvi brevemente di ShRP. Dennis Fratantonio, meglio conosciuto come ShRP, è un Pro Player italiano di Apex Legends che ormai fa parte della scena competitiva da diversi anni. Nel corso della sua carriera Dennis ha partecipato a numerose competizioni internazionali e ha fatto anche parte di importanti team eSport esteri come Myth e Lazarus. ShRP però non ha abbandonato definitivamente il suo paese, dato che circa un anno e mezzo fa è finalmente ritornato in Italia come membro della squadra di Apex Legends dei Reply Totem, team di cui fa ancora parte tuttora.

Ormai sono passati diversi anni dal tuo esordio nel mondo degli eSports. Cos’è che in origine ti ha spinto a trasformare la tua passione per i videogiochi in un lavoro?

Sin da piccolo il mio sogno è sempre stato quello di trasformare la mia passione per il mondo dei videogiochi competitivi in lavoro. Essendo una persona molto competitiva, ho poi deciso di intraprendere questa strada costi quel che costi, così da non rimpiangere nulla in futuro.

È stato difficile approcciarsi al mondo degli eSports?

Approcciarsi al mondo degli eSports è meno complicato di quel che sembri. La vera difficoltà sta nell’essere onesti con se stessi per capire quanto si è disposti a sacrificare per arrivare al proprio obiettivo, una volta compiuto questo step si tratta principalmente di determinazione e costanza.

Apex Legends è un titolo che hai seguito sin dal day one. Cos’è che ti ha fatto innamorare di questo gioco e cos’è che ti spinge a giocarlo ancora oggi?

Sono sempre stato un amante dei titoli FPS con un elevato time to kill. Inutile dire che non appena provai Apex al day one me ne innamorai completamente, nonostante inizialmente la componente Battle royale mi facesse storcere un po’ il naso. Il gunplay, il movement e in generale la skill meccanica richiesta lo rendono il miglior BR sulla piazza.

Giocando ad Apex Legends per così tanto tempo hai avuto modo di vivere in prima persona tutti i cambiamenti del gioco. Cosa ne pensi dello stato attuale in cui si trova il titolo? Ci sono dei cambiamenti che ti piacerebbe veder implementati in futuro?

Penso che il titolo stia migliorando gradualmente e ne sono felicissimo, ci sono molte cose che andrebbero ancora migliorate ma, se ne potessi scegliere una prima delle altre, penso che chiederei un ulteriore cambiamento al sistema di ranked che nonostante tutto è ancora un po’ insoddisfacente.

Di sicuro avrai avuto modo di dare un’occhiata anche al nuovo Apex Mobile. Cosa ne pensi?

Purtroppo per via del mio telefono trasandato, per il momento ho fatto solo 4 partite hahaha. Me ne intendo poco di FPS mobile ma penso che il gioco sia sviluppato veramente bene, forse anche meglio della versione PC.

Prima di Apex quali erano i titoli in cui eri solito cimentarti?

Ho giocato veramente tantissimi titoli, anche se il 90% delle ore le ho spese su giochi multiplayer come: World of Warcraft, Battlerite, Halo, Unreal tournament, Dota 2. La lista è veramente lunga.

Ormai è passato più di un anno da quando sei entrato a far parte di Reply Totem. Come ti sei trovato all’interno del team in questo periodo?

Al momento Reply Totem è la miglior org in cui io mi sia mai trovato sia a livello italiano che mondiale, a differenza di tante altre realtà sono super professionali e non provano a raggirati. Inoltre la comunicazione tra staff e players è molto diretta e senza intralci, cosa che apprezzo molto.

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti finora all’interno del team?

Nonostante io riconosca i miei discreti obiettivi raggiunti finora voglio assolutamente migliorare e portare a casa almeno una vittoria in LAN.

Quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo anno?

Ricostruire un team solido che performi e che mi porti a vincere un altro titolo Europeo, per poi passare al mondiale.

Tante grazie a Dennis per la disponibilità!

Qui si conclude la nostra breve intervista a Dennis “ShRP” Fratantonio. Se volete restare aggiornati sulle attività di Reply Totem e Dennis vi basterà seguire le loro rispettive pagine social e, se siete interessati, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche il canale Twitch qShRP.

In caso vogliate restare aggiornati su tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.