Apex Legends: novità sulla versione per PS5 e Xbox Series X|S

Annunciata da ormai troppo tempo, la versione per next gen di Apex Legends potrebbe essere in arrivo prima di quanto si creda: dopo questo lungo periodo di silenzio sono arrivati infatti di recenti nuovi aggiornamenti ufficiali riguardanti l’uscita del gioco di Respawn e EA su PS5 e Xbox Series X|S

Nonostante sia attualmente giocabile su next gen tramite retrocompatibilità, nel lontano novembre 2020 EA aveva confermato che erano in lavorazione presso Respawn Entertainment le versioni native di Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S, e che l’uscita era prevista entro la fine del 2021. Come ben sapranno i fan, ciò ovviamente non è accaduto, e nonostante Respawn abbia confermato nel frattempo che i lavori erano in corso e nonostante qualche piccolo aggiornamento non ufficiale, le notizie su questo porting del battle royale free-to-play sono state molto scarse. Questo silenzio però è stato finalmente rotto di recente, con nuove dichiarazioni ufficiali degli sviluppatori che vediamo di seguito.

Apex Legends: le nuove dichiarazioni sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S

La notizia arriva da una presentazione di Eurogamer incentrata sulla nuova leggenda Mad Maggie, introdotta per la stagione 12. Durante questa presentazione c’è stato spazio anche per i futuri aggiornamenti di Apex Legends, e Respawn ha affermato che le notizie sul lancio del gioco su PS5 e Xbox Series X|S arriveranno “molto, molto presto”. Anche se lo sviluppatore non ha detto molto altro oltre a questo, ha aggiunto anche che questa versione avrà “un sacco di nuove funzionalità”.

Si tratta quindi di dichiarazioni molto generiche, che non danno ai fan novità concrete ma lasciano molto spazio all’immaginazione. Considerando però che ultimamente continuano a uscire notizie più o meno ufficiali sulla versione next gen di Apex Legends, ciò ci suggerisce che essa potrebbe uscire per davvero molto più presto di quello che pensiamo.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti Apex Legends e tutti i titoli più importanti del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.