TGA 2022, Forspoken: confermata la demo su PS5 con un trailer!

Sul palco dei The Game Awards 2022 di ieri sera è stato presente anche Forspoken, con una Square Enix che ha confermato la versione demo su PS5: ecco tutti i dettagli

La celebrazione videoludica per eccellenza, i The Game Awards, ha visto quest’anno vincitore come gioco dell’anno Elden Ring. Tutto l’evento è stato un tripudio di premi, trailer, novità e ospiti d’eccezione. Lo abbiamo seguito in diretta per voi e abbiamo creato due articoli riassuntivi, uno dedicato ai vincitori e uno agli annunci. Anche Square Enix è stata presente, e pure parecchio! Il nuovo trailer di Final Fantasy XVI ne ha annunciato ufficialmente la data d’uscita, ed è tornata a farsi vedere anche Luminous Productions con il suo Forspoken.

Proprio dal palco dei TGA 2022, infatti, gli sviluppatori hanno confermato il rumor di ieri che voleva vedere arrivare una versione demo del gioco, prima della sua uscita il prossimo 24 gennaio 2023. Ed infatti, trovate sul PlayStation Store una demo esclusiva per PS5 già disponibile da scaricare. Il tutto è stato contornato da un nuovo interessante trailer dedicato a Forspoken, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Arriva su PS5 la demo di Forspoken!

Il trailer mostra in modo più approfondito gli effetti del Break, una forza potente e misteriosa che corrompe qualsiasi cosa vi entri in contatto, inclusi gli abitanti di Athia e le Tantas, un tempo amorevoli matriarche, ora spregevoli e malvage streghe. La demo dovrebbe mettere a disposizione dei giocatori una buona varietà di nemici ed armi per combatterli, nonché far provare la magia che ha sempre caratterizzato il gioco, sin dai primi momenti in cui si è mostrato.

Approfitteremo di questa demo di Forspoken per darvi le nostre prime impressioni quanto prima, in attesa del lancio a gennaio. Avete visto il nuovo trailer? Proverete la demo? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!