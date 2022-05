Death Stranding 2 è in sviluppo e lo conferma Norman Reedus

Negli scorsi giorni, in un’intervista del noto giornale Leo, Norman Reedus ha confermato di essere al lavoro su Death Stranding 2, oltre ad aver divulgato alcuni dettagli sul come ha conosciuto Hideo Kojima

Death Stranding è stato indubitabilmente uno dei migliori giochi del 2019, piaccia o non piaccia il genere. L’uscita della sua versione Director’s Cut su PlayStation 5 ci ha fatto riprovare quel brivido indiscusso, e ve ne abbiamo anche parlato in una più che dettagliata recensione (la trovate qui!). Hideo Kojima, però, non ha mai confermato né smentito l’esistenza di un sequel diretto della storia di Sam Porter Bridges, mentre a parlarne a più riprese è stato proprio Norman Reedus, l’attore che ha dato vita alla strabiliante interpretazione del protagonista di Death Stranding. Già nell’agosto del 2021, Reedus aveva dato molte speranze ai fan per un sequel e, nelle scorse ore, la conferma definitiva.

In un’intervista con Leo uscita qualche giorno fa, infatti, quando il giornalista gli ha fatto domande sul come è stato girare per Death Stranding ed Hideo Kojima, Reedus avrebbe risposto “Abbiamo appena iniziato [a girare] il secondo”. Al che si è passati a discutere sul come ha ottenuto il ruolo di Sam, storia che inizia con una telefonata di Guillermo del Toro:

Guillermo del Toro, colui che mi ha ingaggiato per il mio primo film, mi ha chiamato e mi ha detto “Hey, c’è questo tizio di nome Hideo Kojima, ti chiamerà. tu dì di sì”, al che ho risposto “Che vuol dire dì di sì?”, e lui “Non fare lo str**zo, dì solo di sì.

Norman Reedus conferma Death Stranding 2: il sequel è in sviluppo!

Reedus ha poi continuato:

Poi, mentre ero a San Diego, Hideo arrivò con un nutrito gruppo di persone, lui è di Tokyo, e mi ha parlato di un gioco su cui stava lavorando, Silent Hill. Sono rimasto folgorato da ciò che mi stava mostrando e gli dissi “Ok, facciamolo”. Non è Ms. Pacman, era così realistico, così futuristico, così complicato ed affascinante, e ne rimasi folgorato. […]

Poi, parlando di Death Stranding:

Ci abbiamo messo all’incirca due o tre anni per terminare tutte le sessioni di Motion Capture e tutto il resto. Ci vuole davvero tanto lavoro. E poi il gioco è uscito, ha vinto tutti quei premi ed è stato un gran successo, così abbiamo iniziato la parte due.

Nonostante non ci sia stata alcuna conferma ufficiale da parte di Kojima Productions o Sony, prima di questa conferma da parte di Norman Reedus sullo sviluppo di Death Stranding 2 c’erano stati molti altri indizi, lanciati dallo stesso Game Director, nel corso degli anni. E tralasciando tutto ciò, è molto probabile che il titolo sia nelle primissime fasi di sviluppo, e che quindi se ne parlerà davvero fra molto tempo. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!