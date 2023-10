Alan Wake 2: Remedy entusiasta della libertà creativa con Epic Games

L’entusiasmo di Remedy dopo Alan Wake 2: “Epic Games ci ha lasciato creare il gioco che volevamo”, dichiara un raggiante Thomas Puha

Per quella che è la sempre più lunga lista di giochi fenomenali usciti nel 2023, con ben due eroi in rosso e blu che hanno fatto faville la settimana prima, Alan Wake 2 ha marcato il ritorno sulle scene da parte di Remedy Entertainment e il titolo survival horror è valso al publisher Epic Games il vivo plauso da parte del team di sviluppo. Nel tweet che riportiamo testualmente qui sotto, il direttore delle comunicazioni di Remedy Thomas Puha ha condiviso un messaggio sul ruolo del partner nella produzione del titolo, definendo la compagnia come “nient’altro che di supporto”, permettendo agli sviluppatori la libertà di dare vita alla sua visione originaria. Vi lasciamo al post in questione.

Shoutout to @EpicPublishing They let us make the game we wanted. Nothing but supportive. Epic’s production team especially KILLED it on Alan Wake 2. They really care. Never have I read so much good feedback from milestones and have producers play so much of the game constantly. — Thomas Puha (@RiotRMD) October 26, 2023

Ipse dixit: Remedy tesse le lodi di Epic Games per Alan Wake 2

“Ci hanno lasciato creare il gioco che volevamo. Nient’altro che supporto da loro”, ha scritto Puha. “Il team di produzione di Epic ha SPACCATO con Alan Wake 2. Ci tengono davvero. Non ho mai letto così tanto feedback positivo, con i produttori che hanno giocato al nostro titolo di continuo.” Il gioco ha saputo accattivarsi le simpatie della critica, con un plebiscito quasi unanime. Le definizioni più frequenti descrivono il gioco come “un fantastico titolo horror dall’atmosfera eccellente e dalla storia incredibilmente interessante. Per quanto inutili siano i suoi jumpscare, gli altri aspetti del gioco sono quanto mai adatti al loro compito, quello di far accapponare la pelle.” Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC, con espansioni in arrivo.

