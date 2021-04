Call of Duty: Warzone, ecco la posizione di tutti i contratti Adler

Su Warzone è in corso l’evento Hunt for Adler, e di seguito vogliamo offrirvi una guida per trovare la posizione di tutti i contratti Intel che vi serviranno per ricevere interessanti ricompense

Di recente, su Call of Duty: Warzone, è stata avviata la nuova stagione, con molti nuovi contenuti aggiunti, così da poter variare l’esperienza di gioco. Tra tutte le novità, è presente anche l’evento a tempo limitato Hunt for Adler, che prevede lo svolgimento di ben tre contratti diversi per sbloccare, tra i vari reward, una nuovissima skin leggendaria per il vostro operatore. Vediamo insieme quindi la posizione di tutti i contratti Adler in Warzone.

Da dove iniziare

Per trovare tali contratti, dovrete recarvi in diverse località della mappa aggiornata Verdansk ’84. Le zone in questione sono Factory, Farms e Summit. In ogni caso, non avrete molte difficoltà a trovare in Warzone la posizione dei contratti di Hunt for Adler, in quanto essi saranno segnati sulla mappa tramite un’icona speciale (che richiama un disegno stilizzato di una persona con gli occhiali da sole).

Dopo aver raggiunto le zone – Warzone: posizione dei contratti Adler

Una volta raggiunte le zone incriminate, dovrete fare attenzione a diversi fattori. Innanzitutto, c’è da dire che i contratti non sono presenti in numero infinito: se un altro giocatore prenderà un contratto prima di voi, di conseguenza esso vi verrà sottratto. Detto questo, mentre in Farms troverete in generale un numero di contratti più elevato, in Factory e Summit non ne troverete così tanti. Oltre a dovervi sbrigare, sarà anche necessario agire con precauzione: vi capiterà sicuramente di incontrare altri giocatori con il vostro stesso obbiettivo, e di conseguenza dovrete prepararvi a combattere.

Svolgimento dei contratti – Warzone: posizione dei contratti Adler

Trovare la posizione dei contratti Adler in Warzone e ritirarli è soltanto la prima parte della sfida. Una volta che ne avrete ottenuto uno, dovrete trovare e aprire i forzieri nelle aree vicine, in modo del tutto simile ai contratti Scavenger. Solo dopo aver aperto la quantità necessaria di forzieri, la sfida sarà completata. Ogni singolo contratto vi darà dei piccoli reward: per entrare in possesso invece della famigerata skin Adler ottenibile solo in questo evento, dovrete completare un contratto per ogni singola zona.

Bug e malfunzionamenti

Sfortunatamente, non è tutto oro quel che luccica. Complice il fatto che l’evento è stato lanciato da relativamente poco tempo, sono stati riportati bug e malfunzionamenti che impediscono il corretto svolgimento della sfida. Tra alcuni giocatori a cui non appaiono le icone sulla mappa, ed altri a cui viene registrato correttamente il progresso nella missione, sembra che possiate incappare in qualche problema aggiuntivo oltre a quelli previsti. In base a quanta fretta avrete di completare tutti i contratti, potrebbe essere consigliabile aspettare, sperando che esca una patch il prima possibile.

