Call of Duty Warzone: ecco la soluzione al controllo degli aggiornamenti infinito

In questo articolo troverete la soluzione che vi permetterà di risolvere il problema del controllo degli aggiornamenti infinito su Call of Duty Warzone

Da quando è stata rilasciata la tanto attesa Season 3 Call of Duty Warzone è diventato più popolare che mai. Questo aggiornamento ha arricchito il titolo con tante novità, prima fra tutte la nuova mappa, e questo ovviamente ha attirato un gran numero di giocatori.

Se siete dei grandi fan di COD di sicuro ora vi starete divertendo con la Season 3, ma non tutti potrebbero avere questa fortuna. Con il lancio della nuova stagione infatti si è presentato un nuovo bug che rende impossibile avviare il titolo per alcuni giocatori. Per fortuna in questo articolo potrete trovare la soluzione che vi permetterà di risolvere il fastidiosissimo problema del controllo degli aggiornamenti infinito su Call of Duty Warzone.

Un bug molto strano

Prima di passare alla soluzione, vogliamo parlarvi un po’ di questo misterioso problema del controllo degli aggiornamenti infinito che affligge Warzone. In pratica questo strano bug non permette ai giocatori di avviare COD dopo aver scaricato l’ultima patch. Questo accade perché, una volta che avrete installato l’aggiornamento, Warzone farà ripartire immediatamente l’installazione da zero.

Questo processo andrà avanti all’infinito, creando così un loop eterno dal quale sembra impossibile uscire. Per fortuna al momento il problema sembra essere limitato unicamente a chi possiede Warzone, quindi i giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War possono tirare un sospiro di sollievo. Inoltre al momento sembra che le versioni console del gioco siano le uniche affette da questo bug, quindi anche i giocatori PC possono restare tranquilli.

Aggirare il problema – Warzone: soluzione al controllo degli aggiornamenti infinito

Ormai i giocatori di Warzone le hanno provate tutte per provare a superare il terribile bug del controllo infinito degli aggiornamenti, ma purtroppo non sono riusciti ad arrivare ad una soluzione. Fortunatamente in vostro soccorso arriva Raven Software, che sembra aver trovato un modo per far avviare il gioco. La compagnia infatti ha trovato un sistema che vi permetterà di aggirare il problema seguendo un procedimento molto semplice. Qui di seguito potrete trovare i quattro passaggi che dovrete seguire per risolvere questo fastidiosissimo bug:

Per prima cosa dovrete scaricare entrambi gli aggiornamenti di Warzone e aspettare che vengano installati

Successivamente dovrete avviare il gioco normalmente

Ora dovrete dirigervi verso la schermata di selezione dei DLC passando dal menu principale oppure dalle impostazioni

Infine in questa schermata dovrete installare sia i pacchetti Campagna che quelli Operazioni Speciali

Seguendo questi semplici passaggi dovreste essere in grado di avviare nuovamente Warzone senza problemi. Al momento non è molto chiaro come mai il problema si risolva eseguendo un procedimento così strano, ma non è la prima volta che un bug presenta una soluzione così particolare.

Solo una pezza – Warzone: soluzione al controllo degli aggiornamenti infinito

Se avete seguito accuratamente la soluzione fornita da Raven Software, ora non dovreste più essere afflitti dal controllo degli aggiornamenti infinito che non vi permetteva di giocare a Warzone. A quanto pare però anche la compagnia sembra essere ignara delle cause di questo bug e al momento il procedimento da loro descritto è in grado unicamente di mettere un pezza temporanea al problema. Questo vuol dire che con il passare del tempo questo terribile loop potrebbe tornare improvvisamente ad infastidire i giocatori.

Raven Software ha dichiarato di essere al lavoro su una soluzione definitiva per risolvere il problema del controllo degli aggiornamenti infinito, ma per il momento non sappiamo quando riusciranno a rilasciare un fix per Warzone. Nel frattempo, in caso il problema si dovesse ripresentare, vi consigliamo di provare a seguire da zero il procedimento indicato dalla compagnia. Inoltre se questa volta non riuscirete ad aggirare il bug noi vi suggeriamo anche di provare a disinstallare e reinstallare il gioco. Certo, scaricare di nuovo un titolo così grande non è mai piacevole (specie con le connessioni italiane), ma a volte in questi casi è necessario intervenire in maniera drastica.

Problema risolto

Qui si conclude la nostra guida di Warzone con la soluzione per risolvere il problema del controllo degli aggiornamenti infinito. Speriamo davvero che questo articolo vi sia stato utile e che vi abbia permesso di aggirare questo fastidiosissimo bug.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.