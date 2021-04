Disenchanted: tutte le novità sul sequel di Come d’Incanto

Sono stati rivelati nuovi dettagli sulla trama, i personaggi e gli attori protagonisti di Disenchanted, il sequel di Come d’Incanto

Sono state rivelate alcune informazioni in esclusiva su Disenchanted, il sequel di Come d’Incanto, film del 2007 con protagonista Amy Adams.

Nuovi dettagli sono trapelati per quanto riguarda le premesse, i personaggi, la trama e tanto altro ancora.

Il film vede Giselle, Robert e Morgan (la figlia di Robert) trasferirsi in una nuova casa in periferia, sotto la supervisione di Malvina Monroe, l’antagonista principale del film. Quando iniziano a sorgere i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare le loro vite in una perfetta favola. Tuttavia, l’incantesimo le si ritorce contro, portando Giselle a una corsa contro il tempo per salvare sia la sua famiglia che il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Tra le novità più succose del sequel di Come d’incanto, troveremo la presenza dei sette nani di Biancaneve: Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo, Pisolo.

Disenchanted: tutti i dettagli sui personaggi del sequel di Come d’Incanto

Tra i personaggi che abbiamo conosciuto nel film originale ritroveremo Giselle, Robert, il Principe Edward e Nancy Tremaine, interpretati rispettivamente dai già confermati Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel.

Per quanto riguarda invece il personaggio di Morgan, sappiamo dalla sinossi ufficiale che anche lei farà il suo ritorno, anche se sembra che in Disenchanted a interpretarla sarà una nuova attrice. Rachel Covey, classe ’98, è infatti ormai troppo grande per interpretare il personaggio.

Rivedremo anche lo scoiattolo Pip, anche se non è ancora chiaro da chi verrà doppiato questa volta (il regista Kevin Lima e Jeff Bennett hanno condiviso il ruolo nel capitolo precedente).

Ricordiamo che le riprese del film si svolgeranno quest’estate in Irlanda, con l’inizio della produzione prevista per il mese di Agosto, mentre l’uscita è prevista per il 2022, esclusivamente su Disney +.