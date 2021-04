Ratchet & Clank: Rift Apart, mostrato un nuovo gameplay trailer

Da pochissimo Sony ha pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation un nuovo gameplay trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart

Se siete tra i fortunati possessori di una PS5 di sicuro non vedrete l’ora di mettere le mani su Ratchet & Clank: Rift Apart. Il nuovo titolo di Insomniac Games è stato annunciato per la prima volta quasi dieci mesi fa, ma da quel momento in poi le notizie sul gioco hanno iniziato a scarseggiare. Adesso però i fan staranno sicuramente facendo i salti di gioia, dato che Sony ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Storia, azione e divertimento nel nuovo trailer di Ratchet & Clank

Sony ha pubblicato da pochissimo un nuovo gameplay trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart. Questo video contiene molte scene inedite e ci permette di scoprire qualcosa in più sulla storia del gioco e sui suoi personaggi. Se anche voi volete dare un’occhiata al trailer potrete trovarlo in calce qui sotto.

Come potete vedere dal trailer, a quanto pare il dottor Nefarius ha deciso di trasportare i nostri eroi in una dimensione alternativa dove è riuscito a diventare imperatore dell’universo. In questo mondo il potere del perfido scienziato è assoluto, ma ci sono comunque alcuni individui pronti ad opporsi a lui. La giovane lombax Rivet infatti sembra essere ricercata per essersi opposta alla dittatura di Nefarius e di sicuro diventerà un’alleata indispensabile per Ratchet e Clank.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile dall’11 giugno in esclusiva per PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso siate interessati ad acquistare qualche gioco ad un prezzo davvero vantaggioso, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.