Il mondo di Call of Duty continua ad aggiornarsi con nuove armi, e le ultime uscite risultano essere davvero op. Perciò, oggi vogliamo spiegarvi come sbloccare le pistole Sykov in Cod: Warzone

Le pistole Sykov sono l’ultima novità di casa Warzone e Modern Warfare. Le terrificanti pistole auto atomatiche non sono completamente inedite nel gioco: già a Febbraio queste devastanti armi erano state inserite temporaneamente nell’inventorio del gioco, e alcuni giocatori erano addirittura riusciti a sbloccarle. Dopo essere state rimosse, a distanza di due mesi le armi sono tornate, per la gioia dei giocatori. Oggi, quindi, vogliamo spiegarvi come sbloccare le pistole Sykov in CoD: Warzone e Modern Warfare.

Più distruttive che mai

Le pistole Sykov sono senza ombra di dubbio una delle armi più forti del gioco (attualmente). Se in precedenza queste armi erano state rilasciate temporaneamente sia su Cold War che su Warzone, a questo giro Raven Software ha deciso per qualche motivo di non farle ritornare in Cold War e inserirle in Modern Warfare. Che vogliate tuffarvi in battle royale o radere al suolo armate di zombie, queste armi faranno sicuramente al caso vostro.

Per sbloccare le pistole Sokov in CoD: Warzone bisogna ottenere quattro kill in cinque partite diverse. Nei primi giorni del rilascio di queste armi, molti utenti hanno riscontrato problemi a sbloccarle a causa di bug e problemi tecnici; fortunatamente, gli sviluppatori hanno prontamente posto rimedio al disagio. Vediamo insieme quali sono i modi più rapidi di sbloccare le pistole Sykov.

Warzone – CoD Warzone: come sbloccare le pistole Sykov

In Warzone, la modalità più rapida per sbloccare le pistole Sykov è il Plunder, avendo la possibilità di respawnare infinite volte nel corso della partita. In Warzone, la pistola Diamatti è ancora overpowered (specialmente in modalità doppia) quindi vi consigliamo di utilizzare quella per ridurre ulteriormente i tempi. Nonostante non sia semplice trovare la build giusta per quest’arma, il procedimento è sicuramente più rapido che provare compulsivamente in battle royale. A meno che non siate dei tryharders…

Modern Warfare – CoD Warzone: come sbloccare le pistole Sykov

Come abbiamo già detto, le pistole Sykov sono disponibili anche in CoD: Modern Warfare. Per sbloccarle nel gioco, la modalità multiplayer è sicuramente la via più rapida. In questo caso, per fare in fretta vi consigliamo di tuffarvi in mappe piccole (ad esempio Shipment) e sfidare gli altri giocatori pistola alla mano. Inoltre, vi consigliamo di avere pazienza e terminare la partita, per essere sicuri che il gioco abbia tracciato effettivamente i vostri progressi. Ricordate anche di sfruttare la modalità Hardcore di MW, dal momento che in questa modalità gli operatori hanno molti meno HP.

Il bundle operatore Sparks – CoD Warzone: come sbloccare le pistole Sykov

Nel caso vogliate ottenere le pistole Sykov senza sforzi e nel minor tempo possibile, c’è un altro modo. Se i soldi non sono un problema, una terza soluzione è quella di acquistare il bundle operatore Sparks. Il bundle costa 2400 punti CoD e contiene il nuovo operatore Mirka, skin leggendarie e ovviamente le pistole. Per la precisione, nel bundle Sparks trovate i seguenti oggetti:

Skin leggendaria Sparks e l’operatore Mirka

Skin leggendaria per SP-R 208 Marksman Rifle: Frozen Waste

Pistole Sykov Monviso

Skin veicolo: Traversette

Charm: True North

Mossa finale Sparks: Axing for Trouble

Calling card: The Tracker

Emblema: Expedition

Spray: Out Cold

Sparks quip: Wall Hanger

Il progetto delle pistole Sykov Monviso contiene il seguente equipaggiamento:

Canna: Sorokin 140mm Auto

Ottica: Cronen LP945 Mini Reflex

Caricatore: PP-Karabin

Trigger Action: Lightweight Single-Action

Munizioni: 20 Round Mags

Pronti per la guerra

Proprio come le altre armi del gioco, è possibile equipaggiare il blueprint delle pistole Sykov e utilizzarlo per completare le missioni e sbloccare l’equipaggiamento migliore. Quella di partenza è sicuramente un’ottima build, ma procedendo nei livelli dell’arma è possibile sbloccare degli attachments ancora migliori. Inoltre, sarà fondamentale sbloccaro l’Akimbo per poter utilizzare due pistole Sykov contemporaneamente. Anche il freno di bocca Monolithic e l’80 Round Drums si rivelano degli incredibili game changer, che rendono le pistole Sykov imprescindibili.

Bene amici, questa era la nostra guida su come sbloccare le pistole Sykov in CoD: Warzone e Modern Warfare. Speriamo di esservi stati d’aiuto e come sempre vi ricordiamo di restare connessi su tuttoteK per ulteriori guide, news, aggiornamenti e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, vi consigliamo di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!