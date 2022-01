Anche questo Febbraio torna l’appuntamento con i giochi PS Plus diretti a PS4 e PS5: scopriamo insieme che cosa Sony ha riservato a tutti gli abbonati al suo servizio

Si dice che a carnevale ogni scherzo vale, ma non per questo Sony sembra essere intenzionata ad abbandonarsi a delle innocue facezie, come dimostra il nuovo appuntamento con i giochi PS4 e PS5 che, anche in questo Febbraio, la compagnia nipponica ha riservato agli iscritti a PS Plus. E dopo un Gennaio decisamente scoppiettante, ricco come sempre di produzioni appartenenti ai generi più disparati, vediamo di scoprire assieme se anche questo secondo mese dell’anno appena iniziato sarà in grado di reggere il peso delle vostre (e nostre) aspettative.

Non facciamo scherzi

A dispetto di un freddo che non accenna, come prevedibile, ad allentare la propria presa, a non rimanere gelide saranno sicuramente le PS4 e PS5 sparse per il globo, visto il terzetto di produzioni che la compagnia nipponica rilascerà a Febbraio per gli iscritti al PS Plus. Anche questo mese la varietà la fa da padrona, sia che si voglia menare le mani, darsi all’ingegneria creativa, oppure partire per un viaggio fuori di testa. Si parte con EA Sports UFC 4 (PS4), per poi passare alle montagne russe più assurde con Planet Coaster: Console Edition (PS5), finendo per imbarcarci nella folle impresa di Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4).

Your PlayStation Plus games for February are: 🤜 EA Sports UFC 4

🎢 Planet Coaster: Console Edition

*𝑑𝑒𝑒𝑝 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ*

🐲 Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure Full details: https://t.co/ik5nepCjfV pic.twitter.com/0NDqtY7H8M — PlayStation (@PlayStation) January 26, 2022

Picchia più forte! – PS Plus Febbraio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Non importa dove avete in mente di giocare, EA Sports UFC 4 vi metterà al centro di ogni combattimento. Sviluppate e personalizzate il vostro personaggio, attraverso un sistema unificato di progressione presente in tutte le modalità. Partirete come semplici amatori, per divenire vere e proprie star della UFC, il tutto tramite la nuova Modalità Carriera. Non mancheranno anche le Blitz Battles e l’Online World Championships, che vi metteranno alla prova se vorrete divenire i campioni indiscussi.

Unicorni à gogo – PS Plus Febbraio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Distruggerete scheletri, sconfiggerete dragoni e combatterete golem giganti in questa prima avventura Wonderlands ispirata a Borderlands. Lanciatevi in una campagna stand-alone piena di fantasy, divertimento e montagne di magici bottini. Potrete scegliere tra 6 differenti Vault Hunters, ciascuno dotato delle proprie abilità uniche, e catapultatevi in caotiche battaglie in solitaria, oppure in cooperativa.

Mi gira la testa – PS Plus Febbraio 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Sorprendete e stupite la folla, dando vita alle montagne russe dei vostri sogni, e gestite un mondo vivo ricco di un’attenzioni per il dettaglio senza paragoni. Sia che siate novellini che provetti designer, chiunque potrà realizzare il proprio progetto. Potrete contare su schemi preconfezionati, oppure basarvi unicamente sulla vostra fantasia: non ci sono limiti a quello che potrete ideare. E gestire il parco di divertimenti sarà altrettanto divertente, ma non privo di una buona dose di strategia.

Aspettando la primavera

In attesa che il sole e le temperature tornino a rendere più piacevole il trascorrere svariate ore all'aria aperta, Sony cerca di convincerci a rimanere in compagnia delle proprie console grazie ai giochi di cui vi abbiamo appena parlato. E voi, siete soddisfatti di quello che il prossimo Febbraio sarà disponibile per il download, ovviamente a patto di essere iscritti al PS Plus?

