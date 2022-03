Oukitel WP18: il miglior smartphone rugged al prezzo giusto

Il nuovo Oukitel WP18 rappresenta uno degli smartphone rugged con rapporto qualità prezzo più elevato: resistente, prestante e dotato di super batteria!

Gli smartphone di Oukitel promettono da sempre di fornire ai clienti funzionalità uniche e WP18 non fa eccezione: è un telefono dotato di un design molto robusto, durata e prestazioni eccezionali. Questo nuovo Oukitel WP18 è uno smartphone più semplice da usare, progettato per essere intuitivo concentrandosi sulle funzionalità chiave.

Oukitel lancerà ufficialmente il suo nuovo rugged smartphone WP18 su Aliexpress (28 marzo – 1 aprile) e Banggood (28 marzo – 3 aprile), i cui punti di forza più prominenti sono la capacità della batteria e la robustezza. Ancora più importante, il suo prezzo in anteprima mondiale sarà di 99,99 dollari e ciò lo rende uno degli smartphone rugged più convenienti oggi sul mercato. Se siete interessati, è meglio aggiungere WP18 al carrello subito con i pre-order. In questo modo potrete avere la priorità dopo il lancio globale.

Oukitel WP18: enorme capacità della batteria da ben 12.500 mAh

Con un attenta gestione ed ottimizzazione del software, la capacità della batteria da 12.500 mAh può supportare più di 5 giorni di utilizzo. Con una ricarica rapida da 18 W, può essere ricaricata completamente in poche ore. Il tempo di utilizzo può anche essere raddoppiato mentre è attivata la modalità Extreme, che salva le giornate in caso di emergenza. L’enorme capacità della batteria è una delle caratteristiche più importanti di Oukitel WP18, che può liberare completamente il tuo smartphone dalla necessità di una ricarica frequente.

Oukitel WP18: impermeabile, antipolvere e anticaduta con standard IP68, IP69K e MIL-STD-810G

Il nuovo smartphone sarà conforme agli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Oukitel WP18 può immergersi ad una profondità d’acqua di 1,5 metri per 30 minuti. Inoltre, si avranno zero infiltrazioni di polvere anche lanciando il telefono in una betoniera per altri 30 minuti. Altro? Una caduta libera da 1,5 metri di altezza non sarà un problema.

Oukitel WP18: specifiche tecniche

Display HD+ da 5,93 pollici

Lo smartphone Oukitel WP18 è dotato di qualità di visualizzazione più che discreta. Ha un display HD+ da 5,93 pollici e un rapporto di aspetto 18:9; questa caratteristica rende piacevole la visualizzazione a schermo intero dei contenuti come pagine web e social. In ogni smartphone, il display è fondamentale per permettere una buona esperienza d’uso. Lo schermo è realizzato in vetro antigraffio duro come la roccia.

Fotocamere posteriori da 13 MP + anteriore da 5 MP

Le fotocamere posteriori da 13 MP e anteriore da 5 MP possono soddisfare la maggior parte delle esigenze fotografiche. Diverse modalità foto consentono di catturare facilmente i momenti significativi o le informazioni importanti durante il lavoro. La modalità fotocamera subacquea sarà un altro modo per esplorare il mondo scattando foto, selfie o registrando video sott’acqua.

MediaTek Helio A22

WP18 è alimentato da un chipset MKT6761 Helio A22 veloce e affidabile, che consente al telefono di funzionare senza problemi. Con una dotazione di memoria discreta (4 GB di RAM + 32 GB di ROM) e la scheda TF che può espandere lo storage fino a 1 TB, Oukitel WP18 sarà in grado di gestire praticamente tutto quello di cui avrete bisogno.

Banda Globale

WP18 supporta tutte le bande di rete 4G in tutto il mondo. Il sistema Dual SIM + TF può funzionare contemporaneamente. In questo modo, all’interno dello stesso smartphone potrete gestire sia la SIM di lavoro che quella personale.

Android 11

Il sistema operativo è al passo coi tempi per garantire elevata sicurezza e compatibilità con le varie app. L’interfaccia utente è stata studiata per essere semplice da utilizzare da parte di tutti gli utenti. Grazie ai desktop ed ai widget personalizzabili, potrete organizzare il vostro smartphone al meglio secondo le vostre attitudini.

Per il prezzo cui viene proposto, Oukitel WP18 è assolutamente un ottimo prodotto. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!