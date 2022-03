Tiny Tina’s Wonderlands: oggi disponibile lo spinoff di Borderlands

Dopo una lunga attesa, i fan di Borderlands possono infine cimentarsi nello spinoff fantasy: disponibile da oggi Tiny Tina’s Wonderlands

“Avventura con i draghi, baby, venite a prenderla”: un modo molto poco velato con cui il trailer di lancio di Tiny Tina’s Wonderlands, in apertura, ci ricorda che il gioco è finalmente disponibile. Nato come spinoff di Borderlands, il gioco si concentra sulla digressione in chiave fantasy legata all’iperattiva fantasia dell’eponima tredicenne. Naturalmente, nonostante il cambio di scenario, questo rimane sempre e comunque un titolo di Gearbox: pertanto, il gioco intende ancora offrire il gameplay da sparatutto in prima persona che i fan hanno imparato ad amare nel corso degli anni.

“Incantesimo oscuro, arcano ed incredibile, ti invoco per rendere Tiny Tina’s Wonderlands disponibile”

In altre parole, dunque, Tiny Tina’s Wonderlands ci permetterà di affrontare ondate di orchi e scheletri, ma con un arsenale disponibile ben diverso dai consueti scettri e spadoni. Il trailer non ne fa certo mistero: la narrazione ad opera di una magistrale Ashly Burch sfrutta la fantasia della piccola Tina come un framing device. Il tutto si svolge in una sessione dell’equivalente locale di Dungeons and Dragons, e pertanto i nostri personaggi potranno fare esperienza e crescere nella loro rispettiva classe. Tra un conflitto a fuoco e l’altro, beninteso. Vi lasciamo all’ultimo trailer rilasciato.

Come potete vedere, nel gioco è Tina a fare da dungeon master, quindi sarà lei a decidere quali saranno i pericoli che i giocatori si troveranno a dover affrontare. L’avventura sarà fruibile su Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4, PS5 e PC. Per quest’ultima piattaforma, il gioco è acquistabile su Steam e su Epic Games Store, ma solo tramite il secondo negozio è possibile ottenere un esclusivo deltaplano per Fortnite. Non c’è dubbio: ci attende un’avventura memorabile… sempre che Tina non decida di optare per eliminarci con un anticlimatico “cadono rocce, muoiono tutti”.

