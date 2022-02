Shadow Warrior 3: l’ultimo gameplay trailer prima del lancio!

Tramite comunicato stampa, Devolver Digital ha divulgato l’ultimo gameplay trailer di Shadow Warrior 3 prima del lancio, previsto per l’1 marzo

La serie di Shadow Warrior è nata originariamente nel 1997 dalle mani di 3D Realms ed è poi passata ai ragazzi di Flying Wild Hog nel 2013. A distanza di nove anni, finalmente, potremo fra pochi giorni mettere mano ad un nuovo “capitolo numerato” del franchise, con l’uscita di Shadow Warrior 3 prevista per il prossimo 1 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è recentemente entrato in fase Gold, e sarà anche disponibile sin dal day one su PlayStation Now. Tutto è dunque pronto, Lo Wang si appresta a portare ondate su ondate su sangue e interiora nei nostri schermi e perché non presentarsi, qualche giorno prima del lancio, con un gustosissimo gameplay trailer?

Tramite comunicato stampa, infatti, Devolver Digital ha divulgato un nuovo trailer per Shadow Warrior 3, pieno di azione adrenalinica, sangue e tante botte. Nel terzo capitolo della serie, il protagonista Lo Wang e il suo ex datore di lavoro ex nemesi diventato alleato Orochi Zilla partono all’avventura con l’improbabile obiettivo di recuperare un dragone antico che hanno, per puro caso, erroneamente liberato dalla sua eterna prigione. Dobbiamo dire altro? Vi lasciamo il gameplay trailer proprio qua sotto.

L’ultimo gameplay trailer prima del lancio di Shadow Warrior 3: che cosa ci aspetta?

Equipaggiati con una vasta gamma di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare lande inesplorate del mondo per ritrovare la temibile creatura e, ancora una volta, evitare l’apocalisse. Tutto ciò di cui avrà bisogno sarà, nell’ordine, la maschera di un dio defunto, un uovo di drago, un po’ di magia e abbastanza potere bellico da distruggere tutto ciò che potrà distruggere nelle Shadowlands. Ah, Shadow Warrior.

Avete visto l’ultimo gameplay trailer prima del lancio di Shadow Warrior 3? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenevi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!