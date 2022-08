Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Saints Row, il reboot della serie di Deep Silver e Volition presentato lo scorso anno e arrivato recentemente su PC e console

Presentato nel corso della Gamescom 2021, Saints Row è il reboot della serie di Deep Silver e Volition che vuole riprendere in mano le origini del brand e ripartire da capo, rinnovandosi, ma mantenendo sempre quell’irriverenza di base che lo ha sempre contraddistinto. Il titolo è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia e stiamo attualmente lavorando per portarvi, quanto prima, una recensione completa ed esaustiva. Nel mentre, in occasione del lancio avvenuto lo scorso 23 agosto, Deep Silver ha anche rivelato la lista trofei completa, che potete leggere con noi in questo articolo dedicato.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Saints Row consta di 51 statuette totali, di cui 42 di bronzo, 5 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Saints Row. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Saints Row: svelata la lista trofei completa

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Giochi di potere : Sblocca il livello 3 dell’impero criminale.

: Sblocca il livello 3 dell’impero criminale. Padroni di Santo Ileso : Sblocca il livello 4 dell’impero criminale.

: Sblocca il livello 4 dell’impero criminale. È un uccello! : Completa tutte le sfide della tuta alare.

: Completa tutte le sfide della tuta alare. Shopping compulsivo : Compra un oggetto da ogni negozio.

: Compra un oggetto da ogni negozio. Sequestro : Fatti tirare fuori dall’auto da un pedone.

: Fatti tirare fuori dall’auto da un pedone. Chi lo trova se lo tiene : Ottieni 5 oggetti nell’app Collezionabili.

: Ottieni 5 oggetti nell’app Collezionabili. Intoccabile : Completa 10 Crimini d’opportunità.

: Completa 10 Crimini d’opportunità. Professionista : Completa tutti i lavori sull’app Wanted.

: Completa tutti i lavori sull’app Wanted. Sempre sul pezzo : Completa tutti i lavoretti.

: Completa tutti i lavoretti. Il lavoretto : Completa un lavoretto.

: Completa un lavoretto. Lavoro sporco : Completa un lavoro sull’app Wanted.

: Completa un lavoro sull’app Wanted. Il primo f@$!%#issimo giorno : Completa “Il primo f@$!%#issimo giorno”.

: Completa “Il primo f@$!%#issimo giorno”. Sfida accettata : Completa 25 sfide.

: Completa 25 sfide. Messa a punto : Personalizza un veicolo.

: Personalizza un veicolo. Ottimizzazione : Personalizza un’arma.

: Personalizza un’arma. Pezzi unici : Personalizza un’arma, un veicolo, un vestito e la tua skin con un materiale Cutting Edge.

: Personalizza un’arma, un veicolo, un vestito e la tua skin con un materiale Cutting Edge. Doma il caos : Sconfiggi tutti i membri del Collettivo degli Idols.

: Sconfiggi tutti i membri del Collettivo degli Idols. Round bonus : Distruggi un’auto con il Pugnus Sanctus Dei.

: Distruggi un’auto con il Pugnus Sanctus Dei. Avvitamenti : Esegui una manovra evasiva.

: Esegui una manovra evasiva. Padrone di casa : Posiziona un’impresa criminale.

: Posiziona un’impresa criminale. Etica lavorativa: Completa un’impresa criminale.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Saints Row: svelata la lista trofei completa

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Il meccanico : Potenzia al massimo un veicolo.

: Potenzia al massimo un veicolo. A tutto kit : Potenzia al massimo un’arma.

: Potenzia al massimo un’arma. Tu quoque? : Un amico ti ha tradito.

: Un amico ti ha tradito. Valutazione delle prestazioni : Fatti licenziare.

: Fatti licenziare. Sulla vetta del mondo : Raggiungi il livello massimo.

: Raggiungi il livello massimo. A destra e a manca : Sconfiggi un miniboss per ogni fazione.

: Sconfiggi un miniboss per ogni fazione. Palla demolitrice : Uccidi un nemico con un oggetto a rimorchio.

: Uccidi un nemico con un oggetto a rimorchio. Danni penetranti : Uccidi il conducente di un blindato con l’apertura quantica.

: Uccidi il conducente di un blindato con l’apertura quantica. Fatti un nome : Trova un nome al tuo impero criminale.

: Trova un nome al tuo impero criminale. Buon vicinato : Completa 5 distretti di Santo Ileso.

: Completa 5 distretti di Santo Ileso. Armadio spazioso : Ottieni 100 articoli di abbigliamento diversi.

: Ottieni 100 articoli di abbigliamento diversi. Pagliaccio : Fai uno scherzo a un partner co-op.

: Fai uno scherzo a un partner co-op. Mosse di classe : Compra 2 animazioni.

: Compra 2 animazioni. Un’auto di nome Simone : Esegui una capriola all’indietro quadrupla con Super controllo aereo.

: Esegui una capriola all’indietro quadrupla con Super controllo aereo. Ricarica gratis : Riempi la barra del turbo 3 volte di fila con Turbo infinito.

: Riempi la barra del turbo 3 volte di fila con Turbo infinito. Cibo per la mente : Fai barcollare un nemico con un distributore automatico.

: Fai barcollare un nemico con un distributore automatico. Turista : Completa la caccia alle foto.

: Completa la caccia alle foto. Sostieni la comunità : Completa 10 distretti di Santo Ileso.

: Completa 10 distretti di Santo Ileso. Facciamo fiesta : Usa il bastone da piñata per colpire una piñata lanciata.

: Usa il bastone da piñata per colpire una piñata lanciata. Agghindato : Apri l’app Stile per la prima volta.

: Apri l’app Stile per la prima volta. Un giovane impero: Sblocca il livello 2 dell’impero criminale.

I trofei d’argento | Saints Row: svelata la lista trofei completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

L’età dell’oro : Sblocca il livello 5 dell’impero criminale.

: Sblocca il livello 5 dell’impero criminale. Tuttofare : Acquisisci tutti i vantaggi.

: Acquisisci tutti i vantaggi. Il collezionista : Ottieni 85 oggetti nell’app Collezionabili.

: Ottieni 85 oggetti nell’app Collezionabili. Resa dei conti : Completa “Resa dei conti”.

: Completa “Resa dei conti”. Ho sentito che ti piacciono le auto: Sblocca tutti i potenziamenti speciali per i veicoli.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Saints Row: svelata la lista trofei completa

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Tempo prezioso : Completa tutte le missioni lealtà.

: Completa tutte le missioni lealtà. Potremmo andare a casa, oppure… : Canta al karaoke con i Saints.

: Canta al karaoke con i Saints. Tutti miei: Completa i 15 distretti di Santo Ileso.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Saints Row:

Perfezionista: Sblocca tutti i trofei.

Termina qui la lista trofei completa di Saints Row, il reboot della serie.