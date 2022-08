Doppio ritorno con il retrogaming e con alcuni dei migliori giochi usciti per il GameCube, la console più cubica e più viola che la Grande N abbia mai portato sul mercato videoludico

Ormai siamo nel 2022 inoltrato, e tra un po’ 2023, e possiamo dire con una certa nostalgia che il tempo sembra passare davvero velocemente. Nuovi titoli si avvicendano all’interno del mercato dei videogiochi, nuovi sequel esplorano le avventure dei “vecchi” eroi, altri prequel ci rivelano le loro origini, ma c’è un elemento fisso che resta tale.

Questo elemento, per l’appunto, è il retrogaming ed è per tale motivo che in questo speciale vogliamo continuare a rendere giustizia al Nintendo GameCube e ad alcuni dei migliori giochi apparsi su questa console. Siete pronti ad inserire il disco, al posto della classica cartuccia, ed a tornare indietro di qualche anno assieme a noi?

Rinfrescandoci la memoria con la prima parte

Nella prima parte di questo speciale abbiamo parlato delle origini e di alcuni titoli che sono apparsi sul “cubo viola” che hanno subito catturato l’attenzione, oltre che interi pomeriggi, dei giocatori di allora. Dei giocatori che stavano vedendo dei PC sempre più potenti, una Xbox sempre più agguerrita ed una PlayStation 2 pronta a spaccare il mondo suonarsele di santa ragione.

“Dall’altra parte del ring” c’era poi il nostro famoso cubo viola che, nonostante una certa sfortuna di base, riuscì a mettere a segno davvero una bella serie di colpi ben assestati e questo è solo il secondo round per ricordarne alcuni! Naturalmente non saranno tutti perché sarebbe impossibile, ma cercheremo di fare del nostro meglio se mai dovesse uscire un eventuale numero III.

The Legend of Zelda: Twilight Princess – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Dopo una “parentesi cartoon” con il già citato, e cartoonesco, The Wind Waker ed il più che collaborativo Four Swords Adventures, il brand di The Legend of Zelda non poteva certo rimanere lì fermo. Era dunque venuto il momento di un altro capitolo, uno leggermente più cupo e “maturo” rispetto agli altri e che dimostrasse come la saga potesse evolversi ulteriormente. Qui il nostro fidato Link dovrà affrontare dei personalissimi “casi di licantropia” assieme alla misteriosa Midna per salvare di nuovo la principessa ed il mondo intero. Dalla direzione di Eiji Aonuma è tutto!

Crash Bandicoot: L’ira di Cortex – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Dopo Crash Bash e Crash Team Racing, praticamente la versione Sony dei nintendiani Mario Party e Mario Kart, il buon Crash Bandicoot proveniente dal mondo PlayStation decise di sbarcare anche sui territori della Grande N. In maniera molto simile a quanto visto su Crash Bandicoot Warped, di cui abbiamo già parlato qui, bisognerà controllare sia Crash che Coco (per la prima volta anche a piedi) lungo diversi livelli, sconfiggere boss e raccogliere i cristalli lì disseminati. Nonostante abbia raccolto critiche miste, noi stiamo dalla parte di quelli che vi dicono provatelo!

Intellivision Lives! – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Se vi piacciono i videogiochi dal più che deciso sapore retrò, allora, è molto probabile che vi siate già avvicinati al grande mondo della Mattel Electronics e della sua mitica console Intellivision. Comparsa tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta questa console ha contribuito in maniera non indifferente allo sviluppo del videogioco come lo conosciamo ora e questa raccolta con di più di 60 titoli è qui per dimostrarvelo se doveste avere ancora dei dubbi!

Metroid Prime – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Dopo i primi storici capitoli per NES e SNES, presenti anche sulle versioni in miniatura delle suddette console, per qualche tempo non si sentì più parlare della mitica Samus Aran avvolta nella sua armatura. Il tempo però ha saputo premiare la pazienza dei giocatori e, quasi in contemporanea al capitolo Fusion per Game Boy Advance, nel 2003 uscì Metroid Prime che ridefinì completamente la serie. Considerato ancora oggi come uno dei capitoli più belli della saga, per alcuni equivalente se non addirittura superiore al più recente Metroid Dread, questo è il primotassello di una trilogia che ha visto il capitolo finale scritto su Wii.

Soulcalibur II – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Soul Edge e Soul Calibur, l’eterno scontro tra queste due potentissime spade continua tra capitoli ufficiali, spin off ed anche belle sorprese. Sorprese che hanno fatto il loro viaggio sulle diverse console e che, per il nostro cubetto viola, non si esimono di certo! Tra gli elementi peculiari di questo capitolo ci sono infatti i personaggi esclusivi che hanno di certo diviso un po’ il popolo degli appassionati di questa saga. I possessori di PlayStation 2 hanno potuto giocare di nuovo con il mitico Heihachi Mishima proveniente da Tekken, quelli di Xbox con il tenebroso Spawn dai fumetti della DC Comics e quelli del “cubo” con il prode Link direttamente da The Legend of Zelda.

Paper Mario: Il Portale Millenario – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Dopo una manciata di anni dal primo capitolo apparso sul Nintendo 64, nel 2004 approda in tutto il mondo la nuova avventura del nostro idraulico in versione “carta”. Paper Mario: Il Portale Millenario, infatti, raccoglie sin da subito un enorme successo e si va a classificare come uno dei migliori giochi di ruoli di quell’anno. Un successo che poi si è riverberato sui tanti sequel che ha avuto la saga, incluso Paper Mario: The Origami King del 2020 per Nintendo Switch, e che ancora oggi ci fa sognare la ricerca della Principessa Peach tra Fannullopoli ed i mille misteri del Portale Millenario!

Resident Evil 4 – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Ritorna spesso in molte classifiche di vario genere almeno un titolo horror e, in particolar modo, almeno uno appartenente alla famosissima saga di Resident Evil che oggi è arrivata fino al capitolo Village. Un altro ritorno è quello dell’ex agente di polizia Leon Scott Kennedy, già visto nel mai troppo celebrato Resident Evil 2, che stavolta dovrà salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita e portata nel sinistro villaggio di El Pueblo in Spagna. Non ci saranno zombie, o quasi per certi versi, ad aspettarlo, ma anche qui la strada di Leon sarà irta di pericoli, ostacoli, tensione e, soprattutto, paura dietro ogni angolo.

Animal Crossing – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Sicuramente vi sarà già capitato sotto mano un qualsiasi capitolo della tanto acclamata serie di Animal Crossing, oggi giunta fino al capitolo New Horizons del quale vi abbiamo già parlato qui, ma dovete sapere che inizialmente il titolo uscì solo in Giappone con il nome di Animal Forest per Nintendo 64. Ma era destino che una gemma del genere spuntasse fuori dal Sol Levante e conquistasse il mondo! In questa versione per la celeberrima console viola si ricalcano le atmosfere del capitolo originale per il Nintendone e le si coniuga con la potenzialità della “macchina cubica” (in particolar modo con il suo orologio interno). Per tutte le altre informazioni del caso ci penserà il buon Tom Nook a ragguagliarvi, non dimenticate però di creare bene il vostro personaggio in compagnia di Girolamo sul treno!

Donkey Kong Jungle Beat – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Essere in casa della Grande N comporta il “dover” parlare delle sue mascotte più celebri che, oramai da più di 30 anni, portano in alto lo stendardo della Casa di Kyoto. Oltre a Super Mario, Link e compagnia bella, ovviamente, non poteva certo mancare il buon vecchio Donkey Kong. Anche in questo caso il famoso scimmione dovrà salvare la sua isola da orde di nemici, ma stavolta lo farà a suon di tamburi! Donkey Kong Jungle Beat, infatti, è un platform in 2.5D dove, oltre al classico controller, si potrà utilizzare una coppia di bonghi per farsi strada lungo i livelli. Praticamente sono gli stessi della serie di rhythm game Donkey Konga. Forse non sarà stato il più longevo o difficile come titolo, ma di sicuro uno tra i più curiosi.

The Legend of Zelda: Collector’s Edition – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte II)

Sia qui che nella scorsa parte abbiamo citato alcuni capitoli della saga di The Legend of Zelda, ma non era proprio possibile esimersi dal citare una raccolta molto interessante apparsa su questa console. Correva l’anno 2003 e in un DVD promozionale contenuti in alcune edizioni speciali della console oppure ottenibile tramite iscrizione a club e riviste ufficiali, la Grande N decise di calare l’asso di briscola mettendo in un solo disco alcune delle avventure più celebri di Link su e giù per Hyrule alla ricerca della Principessa Zelda. Inserendo il disco nella console i giocatori avrebbero potuto rivivere il primo storico capitolo della saga, il discusso Zelda II: The Adventure of Link, il gargantuesco The Legend of Zelda: Ocarina of Time e l’oscuro The Legend of Zelda: Majora’s Mask (anche se quest’ultimo aveva alcuni bug). E non è finita qui! Era poi possibile giocare ad una demo di The Wind Waker e gustarsi un video che parlava della saga fino ad ora.

Torniamo a spegnere la console, ma solo per il momento

In conclusione questa era la seconda parte del nostro speciale sul retrogaming dedicata ad alcuni dei migliori giochi usciti sul Nintendo GameCube. Dei titoli che hanno fatto la storia e che hanno dato il La per molti altri che sarebbero poi sbarcati sul 3DS ed anche su Switch. A tal proposito, visto che le emulazioni delle principali console potrebbero addirittura comprendere il Game Boy, perché non sperare in un bel regalo di Natale con il cubo viola emulato come si deve su Switch? Solo il tempo saprà risponderci.

Ad ogni modo, se anche voi volete recuperare i capitoli più vecchi delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre, allora cliccate qui, mentre, per rimanere costantemente aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!