Hogwarts Legacy: svelati i requisiti della versione PC

Nelle scorse ore e dopo la grande quantità di informazioni dalla Gamescom, la pagina ufficiale di Steam di Hogwarts Legacy è stata aggiornata con i requisiti della versione PC: vediamoli insieme

Dal palco dell’Opening Night Live della Gamescom 2022 sono giunte davvero tante informazioni su Hogwarts Legacy, il titolo open-world dedicato ai fan di Harry Potter. Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros, il titolo arriverà (si spera) il prossimo 10 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Nelle scorse ore, la pagina ufficiale di Steam è stata aggiornata con i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC e, vi assicuro, ci siamo stupiti della fascia piuttosto alta che necessiterà Hogwarts Legacy per essere avviato a performance alte. E ci stiamo seriamente chiedendo di come diamine farà a girare su Nintendo Switch.

Certo è vero che stiamo pur sempre parlando di un action open-world che girerà anche su next-gen, quindi che i requisiti raccomandati siano di fascia piuttosto alta era prevedibile. Ed è anche vero che, seppur ce ne siamo meravigliati, fra i requisiti minimi troviamo una GTX 1070, che è però pur sempre una scheda grafica di sei anni fa. Ed era anche fra i requisiti minimi di Elden Ring, per dire. E aggiungiamo anche che per “minimi”, in questo caso, Warner Bros ha inteso una risoluzione a 1080p e 60fps. Vedremo se manterranno davvero questi standard.

Hogwarts Legacy ci mostra i requisiti della versione PC: vediamoli insieme

Qui di seguito trovate i requisiti minimi (1080p, 60fps, low setting) di Hogwarts Legacy:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 DirectX 12

CPU : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600 RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 | AMD RX Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 1070 | AMD RX Vega 56 Spazio Necessario : 85 GB (consigliato SSD)

: 85 GB (consigliato SSD) Upscale della modalità Performance

Chiudiamo con i requisiti raccomandati (1080p, 60fps, high settings):

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 DirectX 12

CPU : Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : Nvidia GeForce 1080 Ti | AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce 1080 Ti | AMD RX 5700 XT Spazio Necessario : 85 GB (consigliato SSD)

: 85 GB (consigliato SSD) Upscale della modalità Qualità

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Hogwarts Legacy. Come girerà su Nintendo Switch? Chi lo sa. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!